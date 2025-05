gettgo จับมือ ทูนประกันภัย เสิร์ฟบริการใหม่บริการAirport Lounge เพิ่มความอุ่นใจอีกขั้นให้คนเดินทาง พร้อมมอบส่วนลดสูงสุด 20%

เดินหน้าต่อยอดอย่างต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์ใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Only at gettgo” เท่านั้น โดยทูนประกันภัย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า gettgoแล้ววันนี้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม gettgo เว็บไซต์เปรียบเทียบและซื้อขายประกันออนไลน์ ได้เปิดตัวแบบประกันเดินทางใหม่ต้อนรับไฮซีซั่นช่วงกลางปี โดยชูจุดเด่น “บริการห้องรับรองสนามบิน (Airport Lounge)” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ พร้อมมอบความอุ่นใจและความสะดวกสบายตลอดการเดินทางอีกทั้งยังครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินอย่างครบถ้วนนายวรวัฒน์ โรจน์รังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเดินทางไม่ได้เป็นแค่เพียงการมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง มีความสะดวกสบายและได้รับความคุ้มครองตลอดเส้นทางอีกด้วยในโอกาสนี้ gettgo ร่วมมือกับ ทูนประกันภัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทางรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาลหรือการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมความมั่นใจในทุกการเดินทาง เสมือนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปด้วยในทุกเส้นทาง“การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงมุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเมื่อออกเดินทาง” นายวรวัฒน์ กล่าวแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของนักเดินทางจำนวนมาก ที่เคยเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทาง หนึ่งในกรณีตัวอย่างคือ นักธุรกิจที่เดินทางไปยังประเทศในยุโรป และเกิดอาการปวดท้องอย่างเฉียบพลันในช่วงเวลากลางดึก โชคดีที่แผนประกันของ ทูนประกันภัย มีบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ทำให้ได้รับคำแนะนำเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงทีอีกหนึ่งตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ และต้องเผชิญกับเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง ในกรณีนี้ แผนประกันการเดินทางของ ทูนประกันภัย สำหรับลูกค้า gettgo กับความคุ้มครองสุดเอ็กซ์ คลูซีฟ “Only at gettgo” เท่านั้น มอบสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองสนามบิน (Airport Lounge) เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ช่วงเวลารอคอยเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นบริการพิเศษที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้“ในปัจจุบัน บทบาทของประกันภัยการเดินทางได้ขยายจากการเป็นเพียงเอกสารประกอบการขอวีซ่า ไปสู่การเป็นเพื่อนคู่ใจที่มอบความอุ่นใจและความมั่นใจให้ผู้เดินทางในทุกเส้นทาง”คุณศศิวิมล ช่อลัดดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ใหม่จากทูนประกันภัย ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองที่รอบด้าน และช่วยให้ทุกการเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กับความคุ้มครองสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Only at gettgo” เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "รู้จุดเด่น เห็นจุดต่าง" ของ gettgo ที่ ไม่เพียงแค่นำเสนอความคุ้มครองที่หลากหลายและครอบคลุม แต่ยังรวมถึงการที่ลูกค้าสามารถเข้าใจและเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้ประกันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและมีความเข้าใจในแผนประกันอย่างชัดเจนและพึงพอใจในทุกมิติของการได้รับบริการ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจที่บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอมาทั้งนี้ ทูนประกันภัยและ gettgo ยังพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gettgo.com โดยจัดแคมเปญโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 20%พร้อมของสมนาคุณสุดพิเศษ อาทิ กระเป๋าเดินทางระดับพรีเมียม และแพ็กเกจบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน (Airport Lounge) อีกด้วย