"อเบอร์ดีน" เปิดตัวกองทุน ThaiESGX ชูปรับพอร์ตลงทุนเหมาะทุกสภาวะตลาด

บลจ.อเบอร์ดีน เปิดตัว "ABALL-TESGX" กองทุนลดหย่อนภาษีน้องใหม่ ลงทุนแบบผสมในหุ้นและตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ชูจุดเด่น "ปรับพอร์ตการลงทุน" ให้เหมาะสมทุกสภาวะตลาด ผสานมุมมองนักวิเคราะห์ระดับโลกและผู้จัดการกองทุนในประเทศ พร้อมความเชี่ยวชาญการลงทุนด้าน ESG กว่า 30 ปี เปิดขายIPO ชนิดหน่วยลงทุน "ABALL-TESGX1" ตั้งแต่ 2-9 พ.ค.68 และ "ABALL-TESGX2" รองรับนักลงทุนที่สับเปลี่ยนมาจาก LTF เริ่ม 14 พ.ค.นี้ โอกาสลงทุนภายใน30 มิ.ย.68นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.อเบอร์ดีน เปิดเสนอขาย "กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ออล ซีซันส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ" หรือ"ABALL-TESGX" กองทุนลดหย่อนภาษีกองใหม่ ซึ่งเป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยในสัดส่วนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ในรอบปีบัญชี โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ในรอบปีบัญชีโดยจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุน "ABALL-TESGX" ซึ่งเป็นกองทุนรวมแบบผสม (มีความเสี่ยงระดับ 5) ลงทุนในหุ้น ESG และตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนที่ผ่านเกณฑ์ ESG โดยมีให้เลือก 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่1.ABALL-TESGX1 ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 เปิดขายผู้ลงทุนที่สนใจ เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-9 พ.ค.2568 และเปิดให้ลงทุนอีกครั้งในวันที่ 14 พ.ค.-30 มิ.ย.2568 และ 2.ABALL-TESGX2 ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สับเปลี่ยนกองทุนเข้ามาตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-30 มิ.ย.2568จุดเด่นของกองทุน "ABALL-TESGX" ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) Dynamic Moves Across Market Cycles มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตปรับสัดส่วนลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆซึ่งแตกต่างจากกองทุนทั่วไปที่มักเป็นกองทุนผสมแบบ 70/30 ที่เน้นลงทุนหุ้น 70% และตราสารหนี้ 30% โดยอเบอร์ดีนมองว่านักลงทุนที่สับเปลี่ยนกองทุน LTF มาเป็นกองทุน Thai ESGX ส่วนใหญ่ยังขาดทุนจึงไม่อยากสูญเสียเงินต้นแล้วประกอบกับการลงทุนที่มีเงื่อนไขถือครอง 5 ปีวันชนวัน นับแต่วันที่ลงทุน อาจทำให้นักลงทุนมีความกังวลการขาดทุนที่อาจไม่คุ้มกับภาษีที่ได้รับลดหย่อน อเบอร์ดีนจึงออกแบบกองทุนในรูปแบบดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์นักลงทุน"ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนมองตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงRecession ตลาดขาลงซึ่งใกล้จุดต่ำสุดแล้ว จึงมีกรอบลงทุนในหุ้น 65-75% และตราสารหนี้ 25-35% โดยเลือกลงทุนหุ้นคุณค่า (Value) และหุ้นปันผลสูง ให้น้ำหนักหุ้นใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ตลาดหุ้นฟื้นตัวผู้จัดการกองทุนก็สามารถลดน้ำหนักตราสารหนี้ลงเหลือประมาณ 15-25% และเพิ่มน้ำหนักหุ้นเป็น 75-85% โดยเน้นหุ้นเติบโต (Growth) หุ้นที่เกาะกระแสตลาดฟื้นตัว และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเล็ก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ในบางช่วงอาจเป็น Short Duration บางช่วงอาจเป็นLong Duration ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น" นายโรเบิร์ต กล่าวนอกจากนี้จุดเด่น 2) Robust Investment Process to Maximize Total Returns การวางกลยุทธ์และปรับพอร์ตเพื่อศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น โดยวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอย่างแม่นยำเพื่อปรับ Allocation ระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ให้เหมาะสมกับวัฎจักรเศรษฐกิจและทิศทางตลาด มีการผสมผสานการปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญในการเฟ้นหาสินทรัพย์รายตัว เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเฟ้นหาสินทรัพย์รายตัวที่ตอบโจทย์ในแต่ละสภาวะตลาด เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาจุดเด่นที่ 3) ESG Intergration วิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG เชิงลึกในทุกขั้นตอนการลงทุนและลงทุนเฉพาะบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ ESG ของอเบอร์ดีน ซึ่งอเบอร์ดีนเป็นบลจ.ที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี ESG ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีและมีสถาบันด้านความยั่งยืนของตัวเอง ที่ดูแลด้าน ESG นอกจากนี้ยังมีทีมงาน ESG ในภูมิภาคเอเชียประจำอยู่ที่สิงคโปร์ที่คอยดูแลด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ของฝั่งหุ้น ผู้จัดการกองทุนจะจัดอันดับบริษัทเป็น 5 กลุ่มก่อนพิจารณาเลือกลงทุน ประกอบด้วย 1.กลุ่ม Best in Class บริษัทที่มีการใช้ ESG เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์องค์กรและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน 2.กลุ่ม Leader บริษัทที่มีการนำ ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร แต่ไม่ใช่ผู้นำตลาดและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี 3.กลุ่ม Average บริษัทนำเอาปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ข้อกำหนด 4.กลุ่ม Below Average บริษัทอาจมีประเด็นข้อโต้แย้งบางประการเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและมีการกำกับดูแลประเด็น ESG ที่จำกัด และ 5.กลุ่ม Laggard บริษัทที่มีประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินหลายประการและมีข้อกังวลหลายประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งอเบอร์ดีนจะลงทุนเฉพาะบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESGส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ฝั่งตราสารหนี้ ผู้จัดการกองทุนประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงด้าน ESG ก่อนตัดสินใจเลือกลงทุน โดยแบ่ง rating เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ความเสี่ยงตํ่า ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ อเบอร์ดีนยังช่วยส่งเสริมและแนะนำให้บริษัทและผู้ออกตราสารที่เราจะเข้าไปลงทุนมีการพัฒนาด้าน ESG ที่ดีขึ้นอีกด้วยนางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงมุมมองตลาดหุ้นไทยว่า "เรามองว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นไทย 2 ปีผ่านมา ได้สะท้อนความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยไปมากแล้ว ปัจจุบัน SET Index ณ ระดับ 1150 คิดเป็น forward P/E ประมาณ 12X ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับในอดีต การลงทุนกอง Thai ESGX ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้ จึงน่าเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนจะได้ทั้งประหยัดภาษีและยังได้โอกาสในสร้างผลตอบแทนที่ดีในอีก 5 ปีข้างหน้า และถ้าเราพิจารณาส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของ SET Index กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี หรือ Earnings yield gap ในปัจจุบัน อยู่ที่ระดับสูงกว่า 6% ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงโควิด ทั้ง ๆ ที่เศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ สุดท้ายเรามองว่า โอกาสที่นักลงทุนจะขาดทุนอย่างหนักจากจุดนี้ไป มีค่อนข้างน้อย เนื่องจากตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงขาลง ไม่เหมือนช่วงก่อนเกิด crisis ในอดีตที่ตลาดเป็นขาขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนปันผล หรือ Dividend yield ในปัจจุบันที่ค่อนสูง ยิ่งน่าจะช่วยพยุงตลาดขาลงได้ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหน หากเรามีกลยุทธ์ กระบวนการ การวางแผน และทีมงานที่มีความชำนาญ เราจะสามารถมองหาโอกาสในการลงทุนและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในแต่ละสภาวะตลาดได้”สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนนี้ พิเศษ! รับ หน่วยลงทุน ABCC 100 บาท เมื่อลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ใน ABALL-TESGX1 และ ABALL-TESGX2 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด