พรูเด็นเชียลจับมือ ยูโอบี ประเทศไทย จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้า PRULegacy ผ่านการรังสรรค์อาหารโดยเชฟมิชลิน 2 ดาว

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบประสบการณ์สุด เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า PRULegacy ที่จะได้สัมผัสถึงความพิเศษของอาหารอย่างมีระดับ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการรังสรรค์อาหารจากเชฟ 2 ดาวมิชลินที่โด่งดังในเมืองไทย คือ เชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ เจ้าของร้านอาหารไทยบ้านเทพา และเชฟการิมา อะโรรา เจ้าของร้านอาหารอินเดีย Gaa ภายใต้แนวคิด “A Mark of Legacy, Inspired by You” ให้ทุกก้าวความสำเร็จในแบบคุณ พร้อมส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรัก โดยเป็นเอกสิทธิ์ที่มอบให้แก่ลูกค้ากลุ่ม Privilege Banking - UOB Beyond Legacy Founding Member โดยเฉพาะนายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการพาณิชย์ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และมิชลิน ถือเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เรามอบให้กลุ่มลูกค้า ‘PRULegacy’ ซึ่ง ‘PRULegacy’ คือเอกสิทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ากลุ่ม High Net Worth ในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งต่อความมั่งคั่งและมั่นคงสู่รุ่นต่อไป การดูแลและวางแผนความมั่งคั่งให้เติบโต รวมไปถึงประสบการณ์เหนือระดับและการดูแลสุขภาพ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน”นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดเผยความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ว่า “ยูโอบี มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านแบงก์แอสชัวรันส์ระดับภูมิภาคอาเซียน ในการพาลูกค้ากลุ่ม Privilege Banking ของธนาคาร ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินและการประกันชีวิตที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูโอบียืนหยัดเคียงข้างให้คำปรึกษาและสนับสนุนลูกค้าในทุกช่วงชีวิต เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมของลูกค้าได้”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัว ยูโอบี บียอนด์ เลกาซี 3/99 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คัดสรรมาเพื่อปกป้องและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินส่งต่อมรดก สร้างอนาคตมั่นคงเพื่อลูกหลานที่รักอย่างมั่นใจ โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี รับความคุ้มครองจนถึงอายุครบ 99 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* พร้อมมอบความคุ้มครองคงที่ตลอดสัญญา ช่วยให้การวางแผนมรดกเป็นเรื่องง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีมรดก (*สําหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุ 18-56 ปี, ทุนประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามแบบฟอร์มใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=SkPaf6XnTgAตัวอย่างเอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก PRULegacy อาทิ บัตร E-Voucher สำหรับรับประทานอาหาร​ที่ร้านอาหารมิชลินที่ร่วมรายการ อาทิ Chef’s Table, Mezzaluna และ Nawa Thai Cuisine มูลค่า 2,000 บาท​, แพ็กเกจตรวจสุขภาพฟรี ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 21สาขาทั่วประเทศ​, ส่วนลด 15% และการอัปเกรดห้องพัก พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ Chiva-Som Hua-Hin, ส่วนลดสำหรับบัตรโดยสาร Bangkok Airways ​เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ, บริการลีมูซีนรับ – ส่ง สนามบินใน 9 จังหวัด ​(กรุงเทพฯ กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฏร์ธานี อุดรธานี และอุบลราชธานี), บริการนวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) ที่ Let’s Relax Spa เป็นต้น มากไปกว่าเอกสิทธิ์ที่จะได้รับ ยังโฟกัสไปที่การส่งต่อความมั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/privilege-programmes/prulegacy/