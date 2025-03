กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค” เป็นปีที่ 2จากเวที Thailand Top Company Awards2025

กรุงเทพประกันชีวิต ประสบความสำเร็จอีกครั้งกับการรับมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค”หรือ Most Admired Brand Award 2025เป็นปีที่ 2 จากเวทีประกาศรางวัล Thailand Top Company Awards 2025 จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภายใต้แนวคิด “Beating the Unpredictable”สะท้อนถึงการมีผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็นแบรนด์อันดับ 1 ด้านความใส่ใจ หรือ The Most Caring Life Insurance Company โดยในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล แก่นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์การตลาดและบริหารจัดการลูกค้า บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทนรับมอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์การตลาดและบริหารจัดการลูกค้า บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการรับรางวัล Most Admired Brand Award 2025 หรือ “สุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค” ว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีความภูมิใจเนื่องจากเป็นการรับรางวัลเป็นปีที่ 2 จากที่เคยรับรางวัลจากเวทีนี้ 5 ปี ติดต่อกันในประเภทรางวัลMost Trusted Brand Award และ Most Admired Company Award ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจจนสามารถทำผลงานอันยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนมาตลอด 74 ปี และยังตอกย้ำวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็น แบรนด์อันดับ 1 ด้านความ “ใส่ใจ” หรือ “The Most Caring Life Insurance Company”นางสาวอรนาฎ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านทางกรุงเทพประกันชีวิตมีการปรับเปลี่ยนหลายด้าน รวมถึงวิสัยทัศน์ใหม่และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งความใส่ใจ ที่มุ่งเน้นเรื่องการยกระดับจากการให้บริการมาเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า ผ่านการผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยีและบุคคลากรเพื่อให้การดูแลและใส่ใจลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่า สิ่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืนในปีที่ผ่านมาคือ การมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับผลตอบรับดีมากจากผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มแม่และเด็ก รวมทั้งการเติบโตของช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินทั้งในแง่ของศักยภาพและจำนวนตัวแทนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาสายอาชีพ และ สิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ของลูกค้า ตลอดจนบริการเสริมด้านสุขภาพที่ลูกค้าชื่นชอบ“ในนามตัวแทนของกรุงเทพประกันชีวิต รู้สึกดีใจและขอขอบคุณนิตยสาร Business Plus และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้มอบรางวัล Most Admired Brand Award ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรางวัลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆ สำหรับทีมงานกรุงเทพประกันชีวิตทุกคน เราก็สัญญาว่า จะดูแล ใส่ใจ มุ่งมั่น พัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไทยตลอดไปค่ะ” นางสาวอรนาฎกล่าวในที่สุด