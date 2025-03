แรบบิท ประกันชีวิต x แรบบิท รีวอร์ดส” ลุยลอยัลตี้ โปรแกรม ยกระดับประสบการณ์การมอบสิทธิพิเศษแบบข้ามขั้น

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Rabbit Life จับมือกับ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด บริษัทในเครือ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุกกลยุทธ์ Loyalty Program ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเหนือใคร ผ่านการอัปเกรด “Rabbit Life MYRewards” ภายใต้คอนเซ็ปต์‘More Premium, More Privileges’ พร้อมเสิร์ฟความพริวิเลจแบบข้ามขั้น ผ่านเอกสิทธิ์เฉพาะกับสมาชิก 3 ระดับ ได้แก่ Explore, Extraordinary และ Exclusive เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ประกันจากแรบบิท ประกันชีวิตทุกช่องทาง* จะได้รับแรบบิทพอยท์เพื่อนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น พร้อมรับประสบการณ์ที่เหนือกว่าในทุก ๆ การชำระเบี้ยประกัน และทุก ๆ ระดับสมาชิก โดยการสานต่อความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงมอบความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ แต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ Business Ecosystem ภายใต้เครือบีทีเอส กรุ๊ป ที่มุ่งเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรนายกรณ์ ชินสวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างมากขึ้น แรบบิท ประกันชีวิต จึงสานต่อความร่วมมือกับแรบบิท รีวอร์ดสเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จเกินคาดจากโปรแกรม ‘Rabbit Life MYRewards’ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากถึง 45% และได้มอบแรบบิท พอยท์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมไปแล้วกว่า 4,655,227 พอยท์สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์มากขึ้น จากความสำเร็จดังกล่าว ในปีนี้แรบบิท ประกันชีวิต จึงเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต ด้วยประกันที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย’ ผ่านกลยุทธ์ Customer-Centric Approach ที่เน้นสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Loyalty) มอบความคุ้มครองควบคู่สิทธิประโยชน์ข้ามขั้น พร้อมยกระดับเอกสิทธิ์เฉพาะบนระบบสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน Rabbit Rewards ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Business Ecosystem ภายใต้เครือ บีทีเอส กรุ๊ป ที่เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ร่วมกันได้แบบครบวงจรด้าน นางสาวกมลวรรณ กอไพศาล ผู้อำนวยการโปรแกรม บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด กล่าวว่า แรบบิท รีวอร์ดส ยังคงเดินหน้าผสานความร่วมมือกับทางแรบบิท ประกันชีวิต เพื่อผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการมอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าเพื่อกระตุ้นกลุ่มลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเน้นการสะสมพอยท์เพื่อนำมาแลกสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลซึ่งสอดคล้องกับอินไซต์ของผู้ใช้งาน ‘Rabbit Life MYRewards’ ผ่านแอป Rabbit Rewards ในปี 2567 ที่ผ่านมา พบว่า 55% ของการแลกพอยท์ถูกใช้สำหรับแลกฟรีเที่ยวเดินทาง BTS รองลงมาคือหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 30% ช้อปปิ้งออนไลน์ 10% และอื่นๆ 5% จึงได้นำอินไซต์ดังกล่าวฯ มาต่อยอดเพื่อยกระดับความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าคนพิเศษ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจร่วมกันภายในเครือบีทีเอส กรุ๊ปสำหรับ ‘Rabbit Life MYRewards’ ระบบสมาชิกยลอยัลตี้ โปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘More Premium, More Privileges’ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจากแรบบิท ประกันชีวิตทุกช่องทาง* จะได้รับแรบบิท พอยท์ ในทุก ๆ การชำระเบี้ยประกัน นำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น อาทิ เที่ยวเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส เครื่องดื่ม อาหาร และส่วนลดจากร้านค้าและบริการจากพาร์เนอร์ชั้นนำอาทิ Starbucks, After You, Grab, Shopee, Lazada, Rabbit Selection, Eastin Grand Hotel Phayathai รวมถึงสิทธิ์เข้าถึง Exclusive Store ผ่านแอปฯ Rabbit Rewards โดยมีเอกสิทธิ์เฉพาะ3 ระดับ ได้แก่• EXPLORE ชาวแรบบิทผู้บุกเบิก: ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี เริ่มต้น 1 – 499,999 บาทเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ที่เริ่มมีรายได้และต้องการเริ่มวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ สามารถออมเงินได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว• EXTRAORDINARY ชาวแรบบิทผู้โดดเด่น: ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี 500,000 – 999,999 บาทเจาะกลุ่มวัยทำงาน Gen Y ถึง Gen X ที่กังวลเกี่ยวกับอนาคต ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือปัญหาด้านสุขภาพ โดยต้องการจัดการการเงินและวางแผนสุขภาพอย่างเป็นระบบ มองหาประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงขึ้น พร้อมทั้งวางแผนสร้างอนาคตและเสริมความมั่นคงให้กับครอบครัว• EXCLUSIVE ชาวแรบบิทคนพิเศษ: ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี 1,000,000 บาท ขึ้นไปเจาะกลุ่มผู้ที่มองหาความมั่นคงในระยะยาว ความคุ้มครองชีวิตและมีผลตอบแทนสูง พร้อมเลือกประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูง ครอบคลุมกลุ่มโรคสำคัญ รวมถึงวางแผนเงินบำนาญสำหรับการเกษียณ และการสืบทอดมรดกให้แก่ลูกหลานอย่างมั่นคง