MFC เปิดตัวกอง “MPINFRA-UI" ชูจุดเด่นรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ

บลจ.เอ็มเอฟซี ส่งกองทุนใหม่ "MPINFRA-UI" ลงทุน Private Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ ช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตลงทุน ท่ามกลางตลาดหุ้นผันผวน ดอกเบี้ยแกว่ง มั่นใจลงทุนผ่านกองทุนหลักระดับโลก Ares Core Infrastructure Fund (ACI) เสนอขาย IPO ระหว่าง 10-21 มี.ค. 68นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก "บลจ.เอ็มเอฟซี" มองโอกาสการลงทุนใน "Private Infrastructure" ซึ่งเป็นสินทรัพย์นอกตลาด โดยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระบบขนส่งมวลชน, ถนน, ท่าเรือ และดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและมีเสถียรภาพจากการทำสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่น่าเชื่อถือ"Private Infrastructure" ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพและสร้างรายได้อย่างมั่นคง แม้ในช่วงเศรษฐกิจและตลาดหุ้นมีความผันผวนก็ยังสามารถสู้กับเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี เนื่องจากค่าบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค่าผ่านทาง, ค่าน้ำ หรือค่าไฟมักปรับตัวตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ข้อดีของการกระจายการลงทุนใน Private Infrastructure มีโอกาสสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงและมีความผันผวนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้แบบอื่น ๆ เนื่องจากไม่ได้เคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้มากนัก แม้ตลาดหุ้นจะผันผวนหนักมูลค่าการลงทุนใน Private Infrastructure ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับสินทรัพย์อื่นๆนายธนโชติ กล่าวอีกว่า บลจ.เอ็มเอฟซี เตรียมเสนอขายกองทุน MFC Core Private Infrastructure Fund Not for Retail Investors หรือ “กองทุน MPINFRA-UI” มีนโยบายการลงทุนใน Private Infrastructure ผ่านกองทุนหลักระดับโลก Ares Core Infrastructure Fund (ACI) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนหลัก มีสถานะเป็นกองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีลักษณะเป็น Business Development Company (BDC) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 โดยมี Ares Capital Management II LLC เป็นที่ปรึกษา (Adviser)จุดเด่นของ กองทุน “MPINFRA-UI” ลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ผ่านกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหลัก (Core Infrastructure Assets) ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานสำรองและโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพภูมิอากาศอื่นๆ โดยกองทุนสามารถคาดการณ์รายได้จากกระแสเงินสดได้ในระดับที่สูงกว่าจากสัญญาระยะยาว (อายุสัญญาเฉลี่ย 15ปี) กับคู่สัญญาที่น่าเชื่อถือ เช่น รัฐบาลกลาง, รัฐบาลท้องถิ่น และบริษัทขนาดใหญ่ (Rating เฉลี่ย A+)สำหรับกองทุนหลักบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ทางเลือก “Ares Management” ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนด้านสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลก ก่อตั้งในปี 1997 และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) 4.64 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง Ares Infrastructure Opportunities เป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีทักษะที่กว้างขวาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 34 คน โดยมีประสบการณ์เฉลี่ย 23 ปี ที่มีเป้าหมายลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ รวมถึงเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน เพื่อส่งมอบให้นักลงทุน พร้อมกับการมี Downside Protection ปัจจุบันพอร์ตการลงทุนมีการกระจายหลาย Sector ทั้งสินทรัพย์ด้านพลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานสำรองนายธนโชติ กล่าวอีกว่า กองทุน MPINFRA-UI มีเป้าหมายจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนทุกเดือนผ่าน Auto Redemption สูงสุด 12 ครั้ง/ปี และมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเปิดให้ลงทุนได้ทุกเดือนและขายคืนได้ทุกไตรมาส (ตามเงื่อนไขกองทุน) จึงมีความคล่องตัวกว่ากองทุน Private Infrastructure ทั่วไป และยังเป็นกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนโดยรวมของนักลงทุนกองทุน MPINFRA-UI (ระดับความเสี่ยง 8+) เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดหรือบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระยะเวลาลงทุนที่นานกว่าสินทรัพย์ทั่วไป จึงเสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กำหนดเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 10-21 มีนาคม 2568 วงเงินซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาทและการซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ 10,000 บาท