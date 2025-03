'TQM For Lady' แคมเปญรับวันสตรีสากล  กับความคุ้มครองสุดพิเศษเพื่อผู้หญิงยุคใหม่

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า“เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับบทบาทและคุณค่าของผู้หญิง อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนร่วมส่งต่อพลัง สนับสนุนความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงที่มีความสามารถในทุกวงการ TQM และ เมืองไทยประกันภัย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและเพิ่มพลังให้กับผู้หญิงทุกคน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและสบายใจในทุกวัน เพราะเราเข้าใจดีว่าผู้หญิงแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงร่วมกันออกแบบประกันภัยสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ ‘TQM For Lady’ ซึ่งเป็นประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ และครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ มอบสิทธิพิเศษที่เข้าใจและรองรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความปลอดภัย หรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ให้ผู้หญิงทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ โดยมีประกันภัยคอยดูแลและแบ่งเบาความเสี่ยงแทน”TQM For Lady ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ด้วยประกันภัย 5ประเภทความคุ้มครอง• ประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้หญิง Motor For Ladyคุ้มครองครบ พร้อมสิทธิพิเศษ เช่น บริการรถใช้ระหว่างซ่อม รถรับ-ส่งเข้าอู่ซ่อม บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถและคุ้มครองการศัลยกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงสุด 1 ล้านบาท• ประกันโรคมะเร็งคุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมเงินช่วยเหลือรายเดือนสูงสุด 20,000 บาท จำนวน 6 เดือน ชำระเบี้ยแบบผ่อนได้ 0%• ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับผู้หญิงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมเงินชดเชยรายวันเพิ่มความคุ้มครองกรณีถูกทำร้ายร่างกายสูงสุด 10,000 บาท และ ศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท• ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนที่คุณรักซื้อ 1 คุ้มครองถึง 2 คุ้มครองทั้งคุณและคนที่คุณรัก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาทครอบคลุมกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และค่าชดเชยรายวัน• ประกันบ้าน For LadyHome & Content for Lady ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการสูงสุด 2,000,000 บาท เพื่อให้คุณอุ่นใจในทุกวัน