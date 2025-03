อลิอันซ์โชว์ปี 67 โตเหนือตลาด รุกผนึก 2 ธุรกิจประกันภัยครบวงจร

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โชว์ผลการดำเนินธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งปี 2567 เบี้ยทะลุเป้าเหนือตลาด รุกประกันภัยครบวงจรในไทยภายใต้แบรนด์ One Allianz Ayudhya ทั้งประกันชีวิต สุขภาพ รถยนต์ ทรัพย์สิน ธุรกิจ SME การเดินทาง และประกันภัยเชิงพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องปี 2567 นับเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายด้าน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว อลิอันซ์ อยุธยา ยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2567 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) เติบโตแข็งแกร่งเหนือตลาดในทุกช่องทาง สร้างเบี้ยประกันภัยรับรวม (GWP) เติบโต 8% แตะ 3.93 หมื่นล้านบาท ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้น 14% แตะ 8.4 พันล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิต แม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัว การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากช่องทางตัวแทนที่ขยายตัว 17% แตะ 3.8 พันล้านบาท และช่องทางธนาคารที่เติบโตถึง 27% แตะ 3.1 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายการขายหลักของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (AAGI) มีการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้น 7% แตะ 1.09 หมื่นล้านบาท ขับเคลื่อนโดย ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) ที่เติบโตสูงถึง 9% แตะ 3.9 พันล้านบาท ขณะที่ ประกันภัยรถยนต์เติบโต 4% แตะ 3.4 พันล้านบาท ประกันวินาศภัยอื่นๆ เติบโต 7% แตะ 3.6 พันล้านบาทนอกจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง อลิอันซ์ อยุธยา ยังภาคภูมิใจในการอยู่เคียงข้างลูกค้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านมาตรการช่วยเหลือและบริการเร่งด่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการซ่อมแซมบ้าน การให้บริการยกรถในพื้นที่ประสบภัย รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ อลิอันซ์ อยุธยา ยังมีส่วนร่วมในการระดมทุนและบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังเดินหน้าให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ค่ารักษาพยาบาลในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของประกันสุขภาพของไทย นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขผลิตภัณฑ์แบบ Co-Payment ที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าของอลิอันซ์ อยุธยามร.โทมัส วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า "ในปี 2568 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จะเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายตัวแทนและการขยายความร่วมมือช่องทางธนาคาร อย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนและคุณภาพของตัวแทนมืออาชีพ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพแบบเข้มข้น เพื่อสร้างเครือข่ายตัวแทนที่แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดผ่านโปรแกรมการแข่งขันและฝึกอบรมต่างๆ นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งของตัวแทนระดับท็อป ผ่านโครงการ Elite โครงการ Blue Star และโครงการ Blue Star X ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนให้ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เพื่อช่วยสร้างเครือข่ายผู้นำที่แข็งแกร่งในองค์กร ทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของเครือข่ายตัวแทนให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนขณะเดียวกัน เราได้กำลังเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งกับพันธมิตรช่องทางธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรี ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ช่องทางนี้ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร รองรับทั้งการออม การลงทุน และการคุ้มครองสุขภาพ พร้อมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกแผนประกัน จัดการกรมธรรม์ และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าการเสริมความแข็งแกร่งของทั้งสองช่องทางนี้ จะช่วยให้เราสามารถขยายการเข้าถึงลูกค้าและสร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2568"ด้าน มร.ลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กล่าวเสริมว่า “ในปี 2568 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เราจะขยายขีดความสามารถด้วยกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การกระจายพอร์ตผลิตภัณฑ์ (2) การเสริมความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่าย(3) ขยายธุรกิจประกันภัยเชิงพาณิชย์ Allianz Commercialในด้านของภาพรวมธุรกิจ อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ One Allianz Ayudhya มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านประกันภัยแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต สุขภาพ รถยนต์ ทรัพย์สิน ธุรกิจ SME การเดินทาง และประกันภัยเชิงพาณิชย์ ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นผ่านกลยุทธ์การขายต่อเนื่อง (upsell) และการขายผลิตภัณฑ์เสริม (cross-sell)ด้วยกลยุทธ์ One Allianz Ayudhya ที่ผสานความแข็งแกร่งของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย บริษัทพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2568 โดยเป้าหมายสร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมในธุรกิจประกันชีวิต เติบโต 10% ที่ 4.3 หมื่นล้านบาท และธุรกิจประกันภัย เติบโต 12% เบี้ยประกันภัยรับรวมแตะ 1.2 หมื่นล้านบาท