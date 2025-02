ฟินโนมีนาเปิดตัวพอร์ตลงทุนใหม่ Dynamic Contrarian Model Portfolio : ย่อ-ซื้อ ขึ้น-ขาย เท่าทันทุกโอกาสที่เปลี่ยนแปลง

Finnomena Funds เปิดตัวพอร์ตลงทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ Dynamic Contrarian Model Portfolio (DCM) พอร์ตลงทุนสไตล์ Contrarian คว้าโอกาสที่ซ่อนอยู่ วิเคราะห์ด้วยกลยุทธ์หลักคือ 'ย่อ-ซื้อ ขึ้น-ขาย' เน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นรายประเทศ หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง แต่ราคาปรับตัวลดลง หรือ กำลังกลับเข้าสู่ขาขึ้น รวมถึงใช้หลักการเดียวกันในการเข้าลงทุนตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ทางเลือกโดยพอร์ต DCM ถือเป็นการต่อยอดมาจาก FundTalk the Contrarian Portfolio (FTCP) ซึ่งอาศัยแนวคิดการลงทุนแบบ Contrarian Investor และเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2567นายเจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Finnomena บอกว่า พอร์ตลงทุน DCM เน้นกลยุทธ์การเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง โดยสินทรัพย์ที่จะเข้าซื้อจะต้องเป็นสินทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตสูง แต่ราคาในระยะสั้นมีการปรับตัวลดลง หรือปรับตัวขึ้นน้อยกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ มี Valuation ในระดับที่ถูก และมีการขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้น หรือ Valuation มีการตึงตัว และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยรวมด้วยการรักษาวินัยในการทำกำไร (Take Profit) และตัดขาดทุน (Cut Loss) การปรับพอร์ตรวดเร็ว Dynamic ตามสถานการณ์ มีการรักษาวินัยการลงทุน ทั้ง Take Profit และ Stop Loss เมื่อเห็นว่าภาพรวมของสินทรัพย์นั้น ๆ มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ยากพอร์ตลงทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีกรอบเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ชอบลงทุนในสไตล์ Contrarian รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการผลตอบแทนจากการวิเคราะห์เชิงลึก มากกว่าการลงทุนตามกระแส และมีความ Active ในการปรับพอร์ตลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยพอร์ตนี้จะคาดหวังผลตอบแทนที่ 8% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) และมีการทบทวนสัดส่วนรายเดือนหรือตามสถานการณ์ มีเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกอยู่ที่ 2 ล้านบาท และครั้งถัดไปอยู่ที่ 25,000 บาท โดยสามารถรับสิทธิเป็น Finnomena Private มีผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวให้บริการ และสิทธิพิเศษอื่นๆตามเงื่อนไขของ Finnomena Fundsทั้งนี้ สำหรับ DCM ต่อยอดแนวคิด FundTalk The Contrarian Portfolio ในปี 2024 ที่ผ่านมา Finnomena Funds ได้มีการออกคำแนะนำ FundTalk Call ซึ่งใช้แนวคิด “สวนกระแสตลาด” และออกคำแนะนำการลงทุนแบบ FundTalk the Contrarian Portfolio โดยนำแนวคิดดังกล่าวมาจัดเป็นพอร์ตลงทุนให้กับนักลงทุนของ Finnomena สามารถลงทุนตามได้ด้วยตนเอง ผ่านแผนการลงทุน DIY โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นคำแนะนำเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2024 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2024 FundTalk the Contrarian Portfolio มีผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ 11.05%*