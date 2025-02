พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงานมอบรางวัล “Prudential Hospital Award 2024”

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “Prudential Hospital Award 2024” แก่สุดยอดโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อตอกย้ำการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในความเป็นผู้นำด้านการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ พร้อมยืนยันการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล “Prudential Hospital Award 2024” ซึ่งการมอบรางวัลฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณแก่บุคลากรด้านการแพทย์ตลอดจนโรงพยาบาลพันธมิตร ที่มุ่งมั่นดูแลและให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างพรูเด็นเชียลฯ และ โรงพยาบาลพันธมิตร”สำหรับพิธีมอบรางวัล “Prudential Hospital Award 2024” คือ การมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลพันธมิตรของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้าของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 320 แห่ง ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการประกวดการจัดอันดับในช่วงการให้บริการ นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2024 ซึ่งการจัดอันดับและให้รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ดังนี้:1.รางวัลการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า และตัวแทนยอดเยี่ยม (Best Healthcare Partner Award):• รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Gold): โรงพยาบาลพระราม 9• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Silver): โรงพยาบาลนวมินทร์ 9• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Bronze): โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 32.รางวัลการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการให้บริการสินไหมประกันสุขภาพ ระหว่างองค์กรยอดเยี่ยม (Best Quality Management Award):• รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Gold): โรงพยาบาลพญาไท 2• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Silver): โรงพยาบาลมหาชัย 2• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Bronze): โรงพยาบาลธนบุรี3.รางวัลด้านการให้ประสบการณ์ด้านการบริการทางสุขภาพแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม (Best Service Management Award):• รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Gold): โรงพยาบาลเปาโล รังสิต• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Silver): โรงพยาบาลวิภาวดี• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Bronze): โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์“สำหรับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เรานำแนวคิด ‘ลูกค้าคือเข็มทิศนำทาง’ (Customer is Our Compass) มาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเปิดรับฟังความต้องการของลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ดังนั้นการเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการด้านการรักษา และยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตรจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดการบริการให้มีบริการที่ดีในระดับสูงเพื่อลูกค้าของเราให้มีประสบการณ์ด้านการบริการทางสุขภาพที่ดี” นายบัณฑิต กล่าวเสริมนอกจากนี้ การมอบรางวัลในงาน “Prudential Hospital Award 2024” ยังเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่พรูเด็นเชียลฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลพันธมิตรให้มีการบริการที่ดีเยี่ยม โดยรางวัลนี้รับรองว่าโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลมีการดูแลลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงการบริการสินไหมประกันสุขภาพระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านการบริการสุขภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า./