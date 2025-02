พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ต้อนรับปีงูเล็ก ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพต่อเนื่องกับแคมเปญ “STEP UP, START NOW: สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน”

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เดินหน้าแคมเปญ “STEP UP, START NOW: สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน” ชวนคนไทยใส่ใจและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กับงานวิ่ง “ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี 2025” (Scenic Half Marathon Pranburi 2025) ตอกย้ำผู้นำแนวคิด ‘Health is Wealth’ ด้วยความเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง งานนี้มีนักวิ่งทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นเข้าร่วมกว่า 3,000 คน สัมผัสจุดชมวิวอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของปราณบุรี กับ หาดปากน้ำปราณ ต้นตาล 3 ต้น พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ในปี 2025 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง เราจึงสานต่อการสนับสนุนงานวิ่งชั้นนำระดับประเทศอย่าง ซีนิคมาราธอนซีรีส์(Scenic Marathon Series)อย่างต่อเนื่องเหมือนปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสนามวิ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จันทบุรี, ระยอง และกระบี่ ซึ่งซีนิคมาราธอนซีรีส์ถือเป็นงานวิ่งที่ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นมาอย่างยาวนาน และกิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Step Up Start Now สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน” ซึ่งพรูเด็นเชียลฯ มุ่งมั่นดูแลและพร้อมสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต ตามเจตนารมณ์ “ชีวิตมีกัน ทุกวันดีกว่า” เพราะเชื่อว่าการมีกันและกันจะช่วยเติมเต็มทุกวันให้ดีกว่าเดิม อีกทั้งยังเชื่อว่าความมั่งคั่งที่แท้จริง คือ การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ดังนั้น เราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนให้หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเดิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นจากตัวเองที่ง่ายที่สุด เพียงเรามีรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่ เราก็สามารถขยับร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้ในทุกๆวัน”สำหรับงาน ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี 2025 (Scenic Half Marathon Pranburi 2025) ถือเป็นสนามแรกของปีนี้ และยังเป็นสนามที่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก (World Athletics Road Race Label) เป็นปีแรก ที่จัดภายใต้ธีม "วิ่งสุดฟิน ริมทะเลปราณ" บนเส้นทาง Scenic Route ณ ปากน้ำปราณ บีช พาร์ค จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยการวิ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ วิ่งชายหาด 3 กิโลเมตร, Surfskate 3 กิโลเมตร, ฟันรัน 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ที่ยังคงตอกย้ำการจัดงานในรูปแบบ Eco Sport Tourism ที่ส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายไปพร้อมกับการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยผู้ลงวิ่งระยะ 3 กิโลเมตรจะได้รับสับปะรดฟรี ร่วมสร้างสีสันภายในงานมากขึ้นนอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครอง นักวิ่งทุกคน ทุกระยะ สูงสุดถึง 100,000 บาท เพื่อให้ความคุ้มครองและความอุ่นใจแก่นักวิ่งภายในงาน รวมทั้งการนำเสนอแผนการดูแลสุขภาพในราคาพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงาน และยังนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทั้งเติมความสนุกสนานและสนับสนุนสุขภาพมากมายมาร่วมภายในงานอีกมากมาย อาทิ อุโมงค์น้ำจากพรูเด็นเชียลฯ, บูธถ่ายรูป, กองเชียร์, โซนแช่เท้าสำหรับนักวิ่ง และของพรีเมียมที่ระลึก