Finnomena จัดพิธีมอบรางวัล Hall of Funds 2025 ฉลองความเป็นเลิศและจุดประกายอนาคตกองทุนไทย

Finnomena จัดพิธีมอบรางวัล Hall of Funds ประจำปี 2025 ภายใต้แนวคิด "Celebrating Excellence, Inspiring Growth" เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศและจุดประกายอนาคตของอุตสาหกรรมกองทุนไทย ครอบคลุมถึง 32 รางวัล สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ท่ามกลางปัจจัยรอบด้านที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความท้าทาย ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบในตลาดทุน ประกาศผลและมอบรางวัล 30 มกราคม 2568นายเจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Finnomena Group บอกว่า รางวัล Hall of Funds ประกอบด้วย รางวัล Fund Performance Excellence Awards และ Special Awards เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นและยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมมาตรฐานในอุตสาหกรรมการลงทุน ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว กองทุนที่ได้รับรางวัลต้องตอบโจทย์นักลงทุน สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายชยนนท์ รักกาญจนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Finnomena Funds กล่าวว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมามูลค่าการลงทุนภายใต้แพลตฟอร์ม (AUA) Finnomena มีมูลค่ากว่า 48,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ล้านบาท หรือ 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน และจำนวน FA แตะ 2,635 คน 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประเภทกองทุนที่เติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 370% เมื่อเทียบกับปีก่อน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) เพิ่มขึ้น 350% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกองทุนที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มขึ้น 115% เมื่อเทียบกับปีก่อนทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการพิจารณา : Hall of Fund Awards พิจารณาจากการจัดประเภทกองทุนตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โดยประเมินผลการดำเนินงานรายเดือนของกองทุนในแต่ละกลุ่ม และรวบรวมผลลัพธ์เป็นรายปี เพื่อมอบรางวัลให้กองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดในแต่ละกลุ่มเพียงหนึ่งรางวัล ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถที่เหนือกว่ากองทุนอื่นในประเภทเดียวกันการใช้ AIMC Sector เป็นเกณฑ์ ช่วยให้การพิจารณารางวัลเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เนื่องจากแต่ละกองทุนจะถูกประเมินภายใต้เงื่อนไขและเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทการลงทุนของตนเอง เช่น กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ หรือกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม เช่น เทคโนโลยีหรือสุขภาพ เป็นต้น โดยรางวัลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมให้ บลจ. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุน แต่ยังสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในการเลือกกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุดในตลาดหลักเกณฑ์การให้คะแนน : กองทุนที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกประเมินตามเกณฑ์เชิงปริมาณ 3 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทน (Return) ความคุ้มค่าของผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown: MDD) โดยครอบคลุมช่วงเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ใช้ข้อมูลจาก Morningstar Direct และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารกองทุนที่สอดคล้องกับลักษณะการลงทุนของแต่ละประเภทอย่างยุติธรรมที่สุดสำหรับรางวัล Fund Performance Excellence Awards แบ่งออกเป็น 30 ประเภท และ Special Awards ได้แก่ :กองทุนรวมตราสารทุน :1.Best Thai Equity Small-Mid Cap Fund (EQSM) KTMSEQ2.Best Thai Equity Large Cap Fund (EQLARGE) 1AMSET503.Best Thai Equity General Fund (EQGEN) TISCOHD-A4.Best US Equity Fund (EQUS) KT-US-A5.Best Japan Equity Fund (EQJP) ASP-NGF6.Best European Equity Fund (EQEU) ES-EG7.Best Greater China Equity Fund (EQCH) UOBSGC8.Best Global Equity Fund (EQGL) K-GLOBE9.Best Emerging Market Fund (EQGEM) K-SEMQ10.Best Asia Pacific Ex Japan Fund (EQAsxJP) KWI ASIAN SM11.Best India Equity Fund (EQIN) TISCOINA-A12.Best Vietnam Equity Fund (EQVIET) PRINCIPAL VNEQ-A13.Best Technology Equity Fund (EQTECH) B-INNOTECH14.Best ASEAN Equity Fund (EQASEAN) B-ASEAN15.Best Health Care Fund (EQHEALTH) KWI HCARE-Aกองทุนรวมตราสารหนี้ :16.Best Short-Term General Bond Fund (FIXGEN) KKP PLUS17.Best Mid-Term General Bond Fund (FIXMIDGEN) KKP ACT FIXED18.Best Money Market Government Fund (FIXMMGOV) KKP MP19.Best Money Market General Fund (FIXMMGEN) ES-CASH20.Best Emerging Market Bond (FIXEMH) K-AHY21.Best Global Bond Discretionary F/X Hedged or Unhedged Fund (FIXGLDISC) SCBFST22.Best Global Bond Fully F/X Hedge Fund (FIXGLH) KF-SINCOME23.Best High Yield Bond Fund (FIXHIGHYIELD) UOBSHYกองทุนรวมแบบผสม :24.Best Aggressive Allocation Fund (MIXAGG) BCAP-GW9025.Best Moderate Allocation Fund (MIXMOD) ASP-AAA-A26.Best Conservative Allocation Fund (MIXCONS) B-SENIOR27.Best Foreign Investment Allocation Fund (MIXFI) M-VIกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/กองทุน REIT :28.Best Fund of Property Fund (Thai) (PROPTH) LHPROPINFRA-D29.Best Fund of Property Fund (Foreign) (PROPMIX) KFGPROP-A30.Best Fund of Property Fund (Thai and Foreign) (PROPFR) K-PROPI-A(D)Special Awards31.Best Performing Mutual Fund MEGA10-A32.Most Innovative Fund ONE-LIFESET-UI