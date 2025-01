เมืองไทยประกันชีวิตแจงใช้ Copay เฉพาะกรมธรรม์ใหม่ ของเดิมต่ออายุไม่มีผล

เมืองไทยประกันชีวิตแจงใช้เกณฑ์ copayment เฉพาะกรมธรรม์ใหม่หลังวันที่ 20 มีนาคมนี้เท่านั้น กรมธรรม์เดิมและต่ออายุไม่มีผล ปลื้มลูกค้าพุ่งแตะ 3.8 ล้านราย กวาดเบี้ยรวมแตะ 71,800 ล้าบาทเบี้ยใหม่โต 13%นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)หรือ MTL เปิดเผยว่าทางบริษัทจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายร่วม หรือ copayment กับเฉพาะกรมธรรม์ใหม่ที่ซื้อหลังวันที่ 20 มีนาคมนี้เท่านั้น โดยจะไม่มีผลกับกรมธรรม์เก่าและกรมธรรม์ต่ออายุที่มีอยู่เดิมที่ลูกค้าซื้อไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์นี้จะนำมาใช้เฉพาะกรณีที่มีการเคลมเกินกว่าที่กำหนดไว้เท่านั้นเช่น มีอัคราการเคลมเกิน 200% รวม 3 ครั้งภายใน 12 เดือน โดยในทางกลับกันกับลูกค้าที่มีประวัติดีและมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสในการปรับลดเบี้ยได้ถึง 15%“ตามหลักการแล้วเกณฑ์นี้ไม่ได้ใช้กับทุกคน จะใช้เฉพาะกับเคสที่มีการเคลมเกินกว่าที่กำหนดไว้ แต่เมื่อหลังจากนั้นหากไม่มีการเคลมเกินกำหนดอีกจะกลับมาใช้ความคุ้มครองแบบปกติ และจะไม่ได้นับรวมการเคลมเกี่ยวกับโรคร้ายแรงด้วย” นายสาระกล่าวทั้งนี้ ในปี 2567 เมืองไทยประกันชีวิตได้เดินหน้าส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม มุ่งตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ ในทุกช่วงของชีวิตอย่างไม่หยุดยั้ง พวกเราขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก "ลูกค้าคนสำคัญ" ที่ทำให้ในปีที่ผ่านมาเมืองไทยประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 71,800 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับใหม่เติบโต 13% ซึ่งเป็นการเติบโตในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น Shield Life (ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบภายในระยะเวลาและประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์) เติบโต 42% และแบบประกันคุ้มครอง โรคร้ายแรง (รายเดี่ยว) เติบโต 24% เป็นต้นด้านคะแนน NPS (Net Promoter Score) สูงขึ้นจาก 58 คะแนน เป็น 75 คะแนน ขณะที่ธุรกิจในภูมิภาค CLMV ยังมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2567 มากกว่า 350% ซึ่งสูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องงดำรงตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดที่ 140%นอกจากนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และความแข็งแกร่งทางการเงินจาก S&P Global Ratings ที่ระดับ BBB+ (Stable Outlook)และ Fitch Ratings ที่ระดับ A- และ AAA(tha) (Stable Outlook)สำหรับในปี 2568 นี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังคงตอกย้ำตัวตนในการเป็นแบรนด์แห่งการสร้างความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการส่งมอบความสุขผ่านกลยุทธ์ "Boost Your Happiness by Our People" บูสท์ความสุขของคุณด้วยคนของเมืองไทยประกันชีวิต ด้วยการเดินหน้าพัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการส่งมอบความสุขให้ลูกค้าทุกท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ (Professionalism & Expertise) ความโปร่งใสและความสะดวกสบาย (Transparency & Convenience) และความไว้วางใจ (Commitment & Trust) ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงชีวิต ประสบการณ์การบริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) และคำมั่นสัญญาตลอดชีวิต (Lifelong Commitment) ผสานกันอย่างลงตัวเพื่อตอบโจทย์ในทุกความเป็นคุณทั้งนี้ บริษัทเดินหน้าพัฒนาองค์กรทุกภาคส่วน ด้วยการพัฒนาพนักงาน และฝ่ายขายให้มีความสามารถรอบด้าน เพิ่มทักษะการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ผสมผสานอยู่ในทุกกระบวนการทำงาน (Data & AI Literacy) ทักษะด้านการสื่อสารและการบริหาร (Soft Skils) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expert Knowledge) และความเชี่ยวชาญในหลายมิติ (Cross-Domain Expert Knowledge) ควบคู่ไปกับสร้างความสุขจากภายในองค์กรให้ "คนของเรา" ที่มีความหลากหลายให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ "การส่งมอบความสุขให้ลูกค้าคนสำคัญ"