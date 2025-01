บลูเบลล์จัดใหญ่เจาะลึกลงทุน ชูหุ้นสหรัฐฯ-อินเดีย-เวียดนามรุ่ง

บล.บลูเบลล์ ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาเจาะลึกลงทุนปี 68 ชูกลยุทธ์จัดพอร์ตลงทุนแบ่งเน้นความมั่นคง เพิ่มผลตอบแทนตามความเสี่ยง ชี้เป้าหุ้นสหรัฐฯ อินเดีย เวียดนามรุ่ง ส่วนตราสารหนี้ยังดี ระบุตลาดยังผันผวนต่อเนื่องน.ส.นริสรา ชัยวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.บลูเบลล์ เปิดงานสัมมนาใหญ่ “Make It Great: The Vision 2025 - Great Journey. Great Investment.” สร้างความตื่นเต้นให้วงการการลงทุน ผนึก3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ ได้แก่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร บลจ.พรินซิเพิล และ บลจ.แอสเซท พลัส พร้อมด้วยผู้นำในแวดวงธุรกิจที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมขณะที่ น.ส.สิฏ์ระสา บุญ-หลง ประธานสายงานการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน บลูเบลล์ขึ้นแท่นอันดับ 5 ของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งที่ปรึกษาทางการลงทุน โดยการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกับ บลจ. ชั้นนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มุมมองที่เจาะลึกครอบคลุมทุกตลาดการลงทุนและสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมแนะนำกลยุทธ์ Core & Satellite Portfolio แก่นักลงทุนชั้นนำ ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในยุคที่ความไม่แน่นอนในตลาดการลงทุนทั่วโลกยังคงสูงงานนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของนักลงทุนไทย พร้อมนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่นใจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้น*แนะจัดพอร์ตแบบผสมชูหุ้นสหรัฐฯ อินเดีย เวียดนามเด่นปี 68*นายศุภกฤต พิทักษ์พรเกษม CISA ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กล่าว สรุปว่า "ปี 2025 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสการลงทุน การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยแนวคิด Core & Satellite Portfolio ถูกนำเสนอเป็นแนวทางหลักในการวางแผนการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความไม่แน่นอนของตลาดและเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนCore Portfolio ควรเน้นสินทรัพย์มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่ได้รับผลดีจากแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในปี 2568 และหุ้นคุณภาพสูงทั่วโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดีย และ เวียดนาม ซึ่งช่วยสร้างฐานการลงทุนที่มั่นคงในระยะยาวSatellite Portfolio ควรมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนสูงในระยะสั้นถึงกลาง เช่น หุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และหุ้นกลุ่ม Digital Asset ที่พร้อมได้รับนโยบายสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในปีนี้สุดท้ายนี้ การผสมผสานสินทรัพย์ใน Core Portfolio และ Satellite Portfolio จะช่วยให้นักลงทุนสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว การเลือกสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการลงทุนในปี 25683 บลจ.ชี้หุ้นโลก-หุ้น US กลาง-เล็ก น่าสนใจ• บลจ.เกียรตินาคินภัทร คาดการณ์ว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ โดยมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (กนง.) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ กองทุน KKP ACT FIXED ที่เน้นตราสารหนี้ระยะกลางจึงมีโอกาสได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งเพิ่มผลตอบแทนด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน• บลจ.พรินซิเพิล มองว่าการลงทุนในหุ้นโลกยังคงมีศักยภาพสูงในปี 2568 โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เติบโตต่อเนื่อง กองทุน PRINCIPAL GLEADER ซึ่งเน้นหุ้นคุณภาพสูงที่เติบโตยั่งยืน เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ กองทุน PRINCIPAL VNEQ ก็ได้รับความสนใจจากโอกาสการอัปเกรดตลาดหุ้นเวียดนามสู่ดัชนี FTSE Emerging Market Index• บลจ.แอสเซท พลัส ชี้ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษีนิติบุคคลและสนับสนุนธุรกิจในประเทศ กองทุน ASP-USSMALL เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กคุณภาพสูง ขณะที่ ASP-DIGIBLOC มุ่งเน้นสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการอนุมัติ Bitcoin ETF