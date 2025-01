MFCเปิดกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ชูผันผวนต่ำ-รับรายได้สม่ำเสมอ

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดตัวกองทุนใหม่ "MUSPIN-H และMUSPIN-UH" เน้นลงทุนหุ้นสหรัฐฯ พร้อมโอกาสรับ Income สม่ำเสมอ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF ชูจุดเด่นความผันผวนต่ำกว่าลงทุนหุ้นเพียงอย่างเดียว เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 14 -21 มกราคม 2568 นี้นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) MFCในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี นำเสนอสองกองทุนใหม่ ได้แก่ “กองทุน MFC US Equity Premium Income Hedged (MUSPIN-H)” และ“กองทุน MFC US Equity Premium Income Unhedged (MUSPIN-UH)” โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายการลงทุนเชิงรุกในหุ้นสหรัฐฯ เพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผล และค่าพรีเมียม (Premium) จากการขายสัญญาสิทธิหรือออปชั่น (Options) โดยมีโอกาสรับผลตอบแทนและมีความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุน JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ที่ผสมผสานการลงทุนเชิงรุกในหุ้นและกลยุทธ์การใช้ Options เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 -21 มกราคม 2568 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000บาทจุดเด่นของกองทุน ซึ่งมุ่งสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการขาย Options ในทุกสภาวะตลาด และจากเงินปันผล ที่เน้นการลงทุนหลักในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ พร้อมทำให้มีความ ผันผวนต่ำกว่าการถือครองหุ้นตามดัชนี S&P500 เพียงอย่างเดียว และมีการกระจายการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนหลัก J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. "กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่าง เราเชื่อว่าในพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการลงทุนใน Options อย่างมีวินัย จะสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเสี่ยงต่ำในระยะยาว MFC เสนอ 2 กองทุนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนกับกองทุน MUSPIN-H ที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและกองทุน MUSPIN-UH ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในช่วงแรกนี้ จะเปิดขายเพียงชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้แก่ MUSPIN-H-AR และ MUSPIN-UH-AR ซึ่งทั้ง 2 กองทุน มีความเสี่ยงระดับ 6" นายธนโชติ กล่าวสำหรับ J.P.Morgan Asset Management ผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ซึ่งบริหาร US Premium Income strategy ที่เป็น active ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวอย่างหุ้นในพอร์ตของกองทุนหลักลงทุนหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ NVIDIA ผู้ผลิตการ์ดจอ หรือหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิก, MICROSOFT บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ ที่กำลังเติบโตจากธุรกิจ Cloud, AMAZON บริษัทอีคอมเมิร์ซ และผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง, META PLATFORMS Platform สังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก, PROGRESSIVE บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ 29 พ.ย. 67J.P.Morgan Asset Management)สำหรับมุมมองตลาดหุ้นสหรัฐฯ ของ บลจ.เอ็มเอฟซี มองแนวโน้มดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นต่อในปี 2568จากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังของรัฐบาล Bloomberg Consensus คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ (GDP) จะขยายตัว 2.7% YoY ในปี 2567 และ 2.1% YoY ในปี 2568 ซึ่งดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เรามองการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะกระจายไปกลุ่มอื่นมากขึ้น เช่น Financials, Consumer Discretionary และ Industrials รวมถึงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนเหนือหุ้นขนาดใหญ่ ส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ยังมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี ให้น้ำหนักการลงทุนในระยะสั้น (0-3 เดือน) เป็น Neutral และให้น้ำหนัก 6-12 เดือน เป็น Overweight