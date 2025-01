บลจ.กสิกรไทย แต่งตั้ง “วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) แต่งตั้งนายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแลสายงานจัดการลงทุน รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน ครอบคลุมทั้งหุ้น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก และการจัดสรรการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไปนายวจนะมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจจัดการกองทุนมากว่า 20 ปี โดยได้ร่วมงานกับ บลจ.กสิกรไทย เป็นเวลากว่า 12 ปี ดำรงตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ Chief Investment Officer นายวจนะเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนที่รอบด้าน ทั้งการบริหารจัดการกองทุน การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ทำให้นายวจนะมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุน การประเมินสภาวะตลาดทุน และพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนไทยเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ด้านการศึกษานายวจนะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเงิน จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และได้รับใบรับรอง Chartered Financial Analyst (CFA) ซึ่งเป็นหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินและการลงทุนระดับสากลที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก