ทิสโก้เปิดกอง“เอเชีย อิควิตี้” ใช้AIช่วยลงทุนหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น

บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อิควิตี้ (TASIA) ลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปุ่นผ่านกองทุน BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc ชูจุดเด่นใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาโอกาสสร้างผลตอบแทน ชี้ตลาดหุ้นเอเชียยังโตสูงจากความต้องการใช้เทคโนโลยี AI และจากสถิติพบว่าราคาหุ้นยังคงปรับขึ้นแม้ทรัมป์ใช้นโยบายกีดกันการค้านายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ยังคงเดินหน้ามองหาผลิตภัณฑ์กองทุนที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยประเดิมปี 2568 ด้วยการเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อิควิตี้ (TASIA) ระดับความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือจดทะเบียนซื้อขายหรือดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 3 – 16 มกราคม 2568ทั้งนี้ กองทุน TASIA มีความโดดเด่นตรงที่นอกจากกองทุนหลักที่บริหารโดยทีมงานมืออาชีพของบริษัทจัดการการลงทุน BlackRock แล้ว ยังนำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาโอกาสการลงทุน เช่น รวมรวบข้อมูลการใช้จ่ายและการค้นหาผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าเว็บไซต์จากผู้บริโภค ติดตามกระแสการพูดถึงสินค้าหรือบริการในโลกออนไลน์ ทำให้ผู้จัดการกองทุนมีข้อมูลประกอบการคาดการณ์รายได้ของแต่ละบริษัทที่แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ ยังนำมาใช้สำหรับติดตามความต้องการแรงงานจากเว็บไซต์จัดหางาน ซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจ รวมถึง นำมาวิเคราะห์ประเด็น ESG ของแต่ละบริษัทได้อีกด้วยนายสาห์รัชกล่าวอีกว่า สำหรับการลงทุนหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นในช่วงนี้นั้น บลจ.ทิสโก้มองว่าเป็นจังหวะที่ดี โดยข้อมูลจาก Bloomberg Consensus พบว่าภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องในปี 2568 ที่ ระดับ 4.6% จากปัจจัยหนุนการบริโภค เนื่องจากประชากรหลายประเทศมีสัดส่วนวัยแรงงานสูง เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ อีกทั้งการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ภาวะขาลง จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรวมนอกจากนี้ตลาดได้รับรู้ทิศทางนโยบายภาษีการค้าระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์มาระยะหนึ่งแล้ว การดำเนินนโยบายจริงๆ อาจจะไม่แข็งกร้าวอย่างที่ตลาดคาดและอาจต้องใช้เวลา การปรับขึ้นภาษีการค้านั้นน่าจะเป็นเพียงกลยุทธ์ในการกดดันเพื่อเปิดทางเจรจาทางการค้ากับประเทศที่มียอดเกินดุลการค้าสูงกับสหรัฐฯ ในขณะที่บางประเทศอาจได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต ในช่วงที่นักลงทุนยังมีความกังวล จึงถือเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มเอเชียพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนกองทุน TASIA ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 มกราคม 2568 ทุกๆ 100,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ยอดเงินลงทุน 20 ล้านบาทขึ้นไปรับทองคำหนัก 2 สลึง (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ)กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้