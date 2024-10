ดาโอตั้ง “อนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เดินหน้าเติบโตมั่งคั่ง-ยั่งยืน

บลจ.ดาโอ แต่งตั้ง “นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์”ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(Chief Executive Officer: CEO) คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เดินหน้าพาบลจ.ดาโอ เติบโตทุกด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด(บลจ.ดาโอ) แต่งตั้ง “นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์”ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) คนใหม่ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการด้านการบริหารกองทุนชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน“นายอนุวัฒน์” มีประสบการณ์ทำงานนานกว่า 29 ปี ในธุรกิจตลาดทุน ทั้งในบริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและเป็นผู้บริหารด้านการตลาดกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ บลจ.ชั้นนำ มานานกว่า 24 ปี“ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับบลจ.ดาโอ ซึ่งมีผู้บริหาร และทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจกองทุนรวมผมพร้อมที่จะสานต่อวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์กองทุนรวมที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า ทั้งกองทุนรวมแบบดั้งเดิม (Traditional Investment Fund) กองทุนรวมทางเลือก (Alternative Investment Fund) และกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Wealth Platform) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ DAOL, your lifetime financial partner ดาโอ เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ” นายอนุวัฒน์ กล่าวปัจจุบัน บลจ.ดาโอ มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อยู่ที่ประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยมีผลิตภัณฑ์กองทุนที่ครอบคลุมการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลายหลายทั้ง หุ้น ตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกโดยใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง (Strategic and Tactical Asset Allocation) จากทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สำหรับในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้บลจ.ดาโอ มีแผนที่จะเสนอขายกองทุนรวมใหม่อีกจำนวน 2 กองทุน และตั้งเป้าหมายขยายAUM เพิ่มขึ้นอีก 1,500 ล้านบาท