ไทยกรุ๊ปฯผนึกเบนซ์ โมบิลิตี้ ชูแคมเปญ “รับเงินแสน คืนเงินล้าน”

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมกับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน ส่งแคมเปญ “รับเงินแสน คืนเงินล้าน” ให้กับลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ ได้ทั้งรถใหม่ ผลตอบแทนพิเศษจากผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ 5/1จาก SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ที่สูงพิเศษ พร้อมรับผลประโยชน์เพิ่มเติมมากมายจากไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผ่านแพลตฟอร์ม S Plus Loyalty Programบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี โดยนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการทางการเงินอย่างเป็นทางการสำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดย นายศุภวุฒิ จีรมนัสนาคร ประธานกรรมการบริหาร ผนึกกำลังร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินที่คุ้มค่า สำหรับลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ จัดงานเปิดตัวแคมเปญ “รับเงินแสน คืนเงินล้าน” ได้ทั้งรถใหม่ ผลตอบแทนพิเศษจากผลิตภัณฑ์ประกันจาก SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต “Wealthy Plus 5/1” ที่ออกแบบสำหรับแคมเปญนี้โดยเฉพาะ โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว รับเงินคืน 2.4% ของเงินเอาประกันภัย ทุกปี ตลอด 5 ปี และเมื่อครบ 5 ปี ได้เงินคืนทั้งก้อน พร้อมได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมายจากไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผ่านแพลตฟอร์ม S Plus Loyalty Program เฉพาะลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ใช้บริการทางการเงินกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้นนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี กล่าวว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันและการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และความร่วมมือกับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านประกันและการเงินในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งสองบริษัท ในการส่งมอบผลประโยชน์สูงสุด และประสบการณ์ที่ลูกค้าไม่สามารถหาได้จากที่อื่นนายศุภวุฒิ จีรมนัสนาคร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง “ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์” "อาคเนย์ประกันชีวิต" และ "เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย)" นับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สองแบรนด์ชั้นนำในสาขาที่แตกต่างกันได้ผนึกกำลังกันเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยในครั้งนี้ อาคเนย์ประกันชีวิต ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการประกันชีวิต และเมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านบริการทางการเงินสำหรับรถพรีเมี่ยม ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในหลายมิติ โดยการร่วมมือจะไม่เป็นเพียงแค่โปรแกรมนี้ แต่เรายังมุ่งสู่การพัฒนาการบริการด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเราเชื่อว่าความร่วมมือกันนี้จะสร้างผลประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับองค์กรของเราและลูกค้า ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในการพัฒนาการลงทุน และการบริการทางการเงินรถพรีเมี่ยม ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปSE Life อาคเนย์ประกันชีวิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ “Wealthy Plus 5/1” เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกในการออมเงินระยะสั้นที่มีความคุ้มครองชีวิต ด้วยสัญญาระยะสั้นเพียง 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว รับเงินคืน 2.4% ของเงินเอาประกันภัยทุกปี ตลอด 5 ปี โดย ตลอดสัญญารวมสูงสุดถึง 112% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมความคุ้มครองประกันชีวิต 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขของบริษัทฯ