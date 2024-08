ไทยประกันชีวิตโชว์ผลงานแกร่ง กำไรครึ่งปีเกือบ6พันล้านโต4.6%

ไทยประกันชีวิตโชว์ผลประกอบการ 6 เดือนแรก กำไรสุทธิในไตรมาสสองเพิ่มขึ้นถึง 10.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 2,770 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรในช่วง 6 เดือนแรกสูงถึง 5,902 ล้านบาท หรือเติบโต 4.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยถึงผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2567 ว่า บริษัทฯ มีมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (Value of New Business : VONB) อยู่ที่ 3,326ล้านบาท โดยอัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) เพิ่มขึ้นถึง 6.1 จุด หรือมีอัตราสูงถึง 63.7% และมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 40,508 ล้านบาทบริษัทฯ ยังคงรักษามูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ได้อย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการขยายตลาดผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย โดยมีช่องทางการขายหลัก คือ ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และช่องทางพันธมิตรในไตรมาสที่สองของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตของกำไรสุทธิเป็นผลจากกำไรจากการรับประกันภัยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้กำไรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.6% อยู่ที่ 5,902ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถทำกำไรจากการรับประกันภัยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567เติบโตถึง 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มูลค่าพื้นฐานของกิจการ หรือ Embedded Value (EV) ของบริษัทฯ มีมูลค่า 158,218 ล้านบาท เทียบเท่ากับมูลค่า 13.8 บาทต่อหุ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR Ratio ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 อยู่ที่ 351% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้อยู่ที่ 140% ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งอันเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านการลงทุน บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30มิถุนายน 2567 สินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 80%ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด เป็นเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้นอกเหนือจากการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง โดยเฉพาะการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) และสามารถตอบสนองความต้องการได้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized)นายไชยกล่าวว่า ไทยประกันชีวิตมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้นำแนวทาง ESG ผนวกเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนจากรางวัลและการคัดเลือกต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ