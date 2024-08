พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สานต่อแนวคิด ‘Health is Wealth’ ร่วมสนับสนุนงาน ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี ด้วยเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง ตามแนวคิด ‘Health is Wealth’ ผ่านแคมเปญ “STEP UP, START NOW : สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน” เดินหน้าสนับสนุนงานวิ่ง ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง สนามที่ 2 ของปีนี้ชวนเหล่านักวิ่ง มาวิ่ง ฟิน กิน เที่ยว ระยองฮิ!! บนเส้นทางเลียบชายหาดแหลมเจริญ หาดแสงจันทร์ และหาดสุชาดา ส่งเสริมคนไทยท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตอบรับเทรนด์ Eco Sport Tourism ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง ถือเป็นงานวิ่งสนามที่ 2 ของปีนี้ ที่ พรูเด็นเชียลฯ ให้การสนับสนุนและเชิญชวนคนไทยมามีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี จะเป็นรากฐานของความมั่นคงในชีวิต เราจึงสานต่อแคมเปญ “STEP UP, START NOW : สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน” ซึ่งเปิดตัวไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เราได้เริ่มต้นสนามแรกกันไปกับงานแรก “SCENIC HALF MARATHON CHANTHABURI 2024” ซึ่งมีเหล่านักวิ่งให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก”“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สนับสนุนงานวิ่งชั้นนำระดับประเทศอย่าง ซีนิคมาราธอนซีรีย์ (Scenic Marathon Series) ในสนาม 5 แลนด์มาร์ก 4 จังหวัดท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ด้วยมุ่งหวังว่า อยากส่งเสริมให้คนไทยและสมาชิกในครอบครัว มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม พร้อมสอดแทรกแนวคิดเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปด้วย ตอบรับเทรนด์ Eco Sport Tourism ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ ภายใต้การจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล” นายบัณฑิต กล่าวเสริมสำหรับงาน “ซีนิคมาราธอนซีรีย์” (Scenic Marathon Series) เป็นรายการวิ่งภายใต้มาตรฐานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และ World Athletics ซึ่งจะจัดขึ้นใน 5 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ 4 จังหวัดในประเทศไทยต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่ จันทบุรี ระยอง กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบ Eco-sport Tourism ที่นอกจากจะส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม​ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้นำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทั้งเติมความสนุกสนานและสนับสนุนสุขภาพมากมายมาร่วมภายในงาน “ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง” อาทิ อุโมงค์น้ำโฉมใหม่ ซึ่งครั้งนี้ไซส์ใหญ่กว่าเดิมสองเท่า, บูธถ่ายรูป, กองเชียร์, โซนแช่เท้าสำหรับนักวิ่ง และของพรีเมียมที่ระลึก พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี! คุ้มครองนักวิ่งสูงสุดถึง 100,000 บาท เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจให้นักวิ่งภายในงาน รวมทั้งนำเสนอแผนการดูแลสุขภาพในราคาพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย