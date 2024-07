กรุงไทยพลิกการลงทุน สร้างโอกาสเติบโตในหุ้นญี่ปุ่น เปิดขายกองทุน เคแทม Japan All Cap Equity ลงทุนง่ายผ่าน Krungthai NEXT เริ่มต้นเพียง 1 บาท ดีเดย์ 16-23 ก.ค.นี้

ธนาคารกรุงไทย เตรียมเสนอขายกองทุนเปิด “เคแทม Japan All Cap Equity ” คว้าโอกาสการเติบโตไปกับหุ้นญี่ปุ่น เข้าลงทุนในกองทุน Fidelity Funds - Japan Value Fund เพียงกองทุนเดียว ลงทุนง่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและ Krungthai Next ขั้นต่ำเพียง 1 บาท เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 16-23 กรกฎาคมนี้ พิเศษสุดในช่วง IPO ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย เหลือเพียง 1% จากปกติที่ 1.5%นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) กับ Fidelity International ผู้บริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ชั้นนำทั่วโลกให้กับผู้ลงทุนไทย ล่าสุด ธนาคารเตรียมเสนอขาย “กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (KT-JAPANALL)” คว้าโอกาสการเติบโตไปกับหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุน Fidelity Funds - Japan Value Fund เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Fidelity International เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2567 นี้ พิเศษในช่วง IPO ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end) เหลือเพียง 1% จากปกติที่ 1.5% สามารถซื้อได้ผ่านสาขากรุงไทยทุกสาขา และแอปพลิเคชัน Krungthai Next ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาททั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับความสนใจมาก จากผลตอบแทนที่ปรับขึ้นโดดเด่น โดยดัชนี TOPIX ปรับเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 19% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดัชนี Nikkei 225 ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ 225 บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ ทะลุ 40,000 จุด ในรอบกว่า 35 ปี ปัจจัยสนับสนุนมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มกลับมาขยายตัวที่ระดับเป้าหมาย 2% บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าแรงโดยเฉลี่ย 5.28% มากที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนกลับมาขยายตัวอีกครั้ง หลังจากหดตัว 14 เดือนติดต่อกัน นอกจากนี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีปัจจัยหนุนจากการปฏิรูปด้านบรรษัทภิบาลและการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น เช่น เพิ่มปริมาณการซื้อหุ้นคืนและเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (KT-JAPANALL) มีจุดเด่น คือ สามารถลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นได้ทุกขนาด ไม่ว่า จะเป็นหุ้นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ขณะที่ผู้จัดการกองทุนหลัก มีนโยบายการลงทุนแบบคุณค่า (Value Tilt) เป็นหลัก เฟ้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalued) เมื่อเทียบกับโอกาสในการเติบโต กระแสเงินสด โดยทีมผู้จัดการกองทุนหลักจาก Fidelity International มีความเชี่ยวชาญในตลาดหุ้นญี่ปุ่น และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี มีการวิเคราะห์มากกว่า 3,500 บริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่พลาดโอกาสใหม่ๆ มีนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั่วโลก ทำให้สามารถเฟ้นหาบริษัทที่น่าสนใจและลงทุนได้อย่างถูกเวลา จึงเชื่อว่า กองทุนเปิด Japan All Cap Equityจะเป็นประตูสู่โอกาสในการลงทุนหุ้นคุณภาพสูงของตลาดหุ้นญี่ปุ่นผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111