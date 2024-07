วิริยะโชว์เบี้ย2.2หมื่นล้าน ลุยงานตัวแทนฝ่ายอดขายรถทรุด

วิริยะโชว์เบี้ยครึ่งปี2.2หมื่นล้าน เน้นลุยงานตัวแทนรับการแข่งขันเดือด สวนทางยอดขายรถใหม่ป้ายแดงทรุด เชื่อช่วยดันยอดทั้งปีโตต่อเนื่อง พร้อมโชว์3ผู้บริหารรุ่นใหม่เสริมแกร่งช่องทางตัวแทน พร้อมตั้งเป้ารับตัวแทนใหม่ทำงานดีไม่ต่ำกว่าปีละ200คนนายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทในปีนี้น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ส่วนครึ่งทางของปีนี้บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับแล้วกว่า 2.2 หมื่นล้านบาททั้งนี้ช่องทางตัวแทนของบริษัทถือเป็นฐานสำคัญในการขยายฐานลูกค้าโดยบริษัทตั้งเป้าตัวแทนใหม่ประมาณ200คนต่อปี จากเดิมที่มีตัวแทนอยู่แล้วประมาณ3,000คน โดยในช่วงที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันกันรุนแรง และยอดขายรถยนต์ป้ายแดงมีอัตราลดลง ช่องทางตัวแทนยังคงสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้เป็นอย่างดี“ตัวแทนถือเป็นฐานสำคัญของเราทั้งในส่วนของบุคคล และนิติบุคคล โดยเราต้องเจาะช่องว่างโดยเฉพาะลูกค้าในกรุงเทพ ส่วนผลิตภัณฑ์รถยนต์น่าจะยังเป็นตัวหลักในการเติบโตของเบี้ยประกันอยู่ถึงแม้ยอดขายรถป้ายแดงจะลดลงแต่รถไฟฟ้าEVก็มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน”นายดลเดช กล่าวนายดลเดช กล่าวอีกว่า การรับตัวแทนเพิ่มของบริษัทปัจจุบันมีเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทั่วไป และป้องการปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง โดยอาชีพตัวแทนถือเป็นอาชีพที่มั่นคง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีทั้งโอกาสและความท้าทาย“ตัวแทนประกันในปัจจุบันมีโอกาสมากขึ้นเพราะ ลูกค้าเข้าใจ และสนใจการทำประกันมากขึ้นทำให้เป็นโอกาสของตัวแทนในการนำเสนอสินค้า ส่วนความท้าทายในยุคนี้ยังคงเป็นเรื่องของการที่จะสร้างยอดขายอย่างไรท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น“นายดลเดช กล่าว**โชว์แม่ทัพช่วยยกระดับตัวแทน**นายดลเดช กล่าวอีกว่า นอกจากทีมงานตัวแทนเรายังมีผู้บริหารที่เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับงานตัวแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วยนายวิชัยยุทธ เหลืองสุวรรณผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร โดยจะทำการดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล เพื่อให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องทั้งในแง่ของการรับประกันและการลงทุนนางสาวกัญญา สุนทรวรผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและช่องทางพิเศษ ซึ่งจะช่วยดูแลงานด้านช่องทางการขายที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท โดยเพิ่มการให้บริการประกันชั้น 1 PayLite จ่ายเท่าที่ขับ คุ้มครองครบครัน และสามารถเซฟค่าเบี้ยสูงเกือบ 50%ทั่งนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องในยุค New Normal แบบนี้ พฤติกรรมการใช้รถของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาววัยทำงานที่หันมา Work From Home หรือ Work Hybrid มากขึ้นขณะที่ นางสาวจิราวรรณ อิ่มสินผู้จัดการฝ่ายการตลาด NON-MOTOR ด้านส่วนบุคคลจะช่วยดูแลด้านตลาดประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ ซึ่งมีสินค้าผ่านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ ขับขี่สุขใจ V-Motor Add On ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยภาคสมัครใจที่มีอยู่แล้ว