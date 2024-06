MFC ส่งกองทุนหุ้นสหรัฐ “M-USEQH และ M-USEQUH”

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี เตรียมเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส คอร์ อิควิตี้ Hedged (M-USEQH) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส คอร์ อิควิตี้ Unhedged (M-USEQUH) เปิดขาย IPO ตั้งแต่ 25 มิ.ย.-3 ก.ค. 67 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทมีนโยบายการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เน้นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางถึงใหญ่ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกา โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Z” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6"จุดเด่นของกองทุนดังกล่าว คือ มีผู้จัดการกองทุนหลักที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ บริหารกองทุนแบบ Active โดยผสมผสานระหว่าง Style Position Engine และ Stock Selection Engine เพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทำให้พอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด อีกทั้งกองทุนหลักได้รับ Morningstar 5 ดาว" นายธนโชติ กล่าวกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund ยังมีกระบวนการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างการใช้โมเดลเชิงปริมาณ (Quantitative Model) เพื่อประเมินปัจจัยที่ผลักดันตลาด และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว เพื่อระบุบริษัทที่มีมูลค่าที่น่าลงทุน มีโอกาสที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แข่งขันได้ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัว เพื่อให้พอร์ตลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี สำหรับพอร์ตลงทุนของกองทุนหลักมีประมาณ 35 - 60 ตัว ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน ได้แก่ Microsoft, NVDIA, Alphabet, Apple, AMAZON, JP MorganChase&Co, Ameriprise Financial, Progressive, Costco, MasterCard เป็นต้นนายธนโชติ กล่าวว่า บลจ.เอ็มเอฟซีมองตลาดหุ้นสหรัฐฯยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งล่าสุดผลการประชุม FOMC เดือน มิ.ย. บ่งชี้เฟดเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในครึ่งปีหลัง และจะลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องอีก 4 ครั้งในปี 2568 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน พ.ค. ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด จากจุดเด่นของกองทุนดังกล่าว ที่มีนโยบายลงทุนแบบยืดหยุ่น ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงรับมือความผันผวนได้ทุกสภาวะตลาด