MFCโชว์กองไพรเวทเครดิตทะลุเป้า จ่อขยายขนาดกองทุนเป็น5พันล้าน

บลจ.เอ็มเอฟซี โชว์กองไพรเวท เครดิตยอด IPO ล้นหลามขายทะลุเป้าหมายกว่า 2,588 ล้านบาท พร้อมขยายกองทุนเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ลงทุนเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มิ.ย. นี้ พร้อมจับมือธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้ารายใหญ่ รับโอกาสลงทุนในกองทุนนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า MFC ได้จับมือกับพันธมิตร ธนาคารกสิกรไทย โดย K Private Banking จัดงาน Exclusive Seminar - The Rise of Private Credit: Insights and Opportunities เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ Mandarin Oriental Bangkok ให้กับลูกค้ารายใหญ่(UI) เพื่อให้ข้อมูลการลงทุนในกองทุน "MPCREDIT-UI" โดยกองทุนดังกล่าว มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน โดยการให้สินเชื่อ (เงินกู้) ที่มีหลักประกันให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในสหรัฐฯ ลงทุนผ่านกองทุน Apollo Debt Solutions (“ADS”) ภายใต้การบริหารจัดการของ Apollo ผู้จัดการการลงทุนระดับโลกและผู้นำอันดับหนึ่ง ด้านการลงทุนใน Private Credit ADS มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีตลอดวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ลำดับต้นๆ มีหลักประกัน และมีเงื่อนไขเฉพาะ (Covenants) เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์และลดความเสี่ยงของผู้ให้สินเชื่อหลังจากที่ MFC ได้ปิดการขาย IPO กองทุน MPCREDIT-UI เมื่อเดือน พ.ค. 2567 ประสบความสำเร็จอย่างสูงสามารถกวาดยอดขายทะลุเป้ากว่า 2,588 ล้านบาท จนต้องขยายขนาดกองทุนเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับกระแสความต้องการลงทุนใน Private Credit พร้อมเปิดโอกาสให้ลงทุนเพิ่ม โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มิ.ย. 67 นี้"จุดเด่นของกองทุน MPCREDIT-UI คือ โอกาสในการรับผลตอบแทนสูง จากการลงทุนโดยให้กู้ยืมโดยตรงแก่บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ลำดับต้นๆ มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้กู้ ที่เข้มข้นมุ่งเน้นปล่อยกู้ในธุรกิจที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยวิเคราะห์เครดิต กระแสเงินสดของบริษัท หลักประกัน กำหนดเงื่อนไขของสัญญา ที่สามารถทําให้มีผลการดําเนินงาน ที่ดีตลอดวัฏจักรอีกทั้ง ADS ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade BBB- โดย S&P, และ Baa3 โดย Moody’s"สำหรับกองทุน MPCREDIT-UI พร้อมเปิดโอกาสลงทุนรอบเดือนกรกฎาคม โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2567 ลงทุนซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท และซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ 100,000 บาท กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความเสี่ยงระดับ 8+ จึงเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) เท่านั้น กองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง