เมืองไทยประกันชีวิต ลุยมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ส่ง “ShieldLife - ตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป...”

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิต เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 “Money Expo 2024 Bangkok”ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “DIGITAL FINANCE FOR ALL การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการและโปรโมชัน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยกิจกรรมมากมายและจัดเตรียมกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ โดยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไฮไลท์ในงาน ได้แก่“ShieldLife - ตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป…” เริ่มต้นวางแผนการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้คนที่คุณรัก ด้วยแบบประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ ทั้งประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life) ประกันชีวิตแบบคุ้มครองภายในระยะเวลา (Term) หรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เลือกจ่ายเบี้ยได้ทั้งแบบสั้นหรือแบบยาว วงเงินความคุ้มครองเลือกได้ตามความต้องการและเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตอบโจทย์ผู้ซื้อได้ใช้ชีวิตอย่าง Worry Free โดยไม่เป็นภาระให้คนข้างหลัง ด้วยการสร้างและส่งต่อมรดกให้ครอบครัว เป็นตัวช่วยสภาพคล่องทางการเงิน หรือเป็นทุนการศึกษาสำหรับลูก หรือเป็นทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ ให้ใช้ชีวิตต่อได้แบบที่ต้องการ หากมีหนี้สิน จะเป็นตัวช่วยผ่อนภาระหนี้สิ้น ไม่ว่าจะเป็น หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ธุรกิจ หรือหนี้อื่นๆ ที่สุดคือการได้สร้างความสุขให้ตัวเองและไม่ทิ้งภาระให้กับใครนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชันสำหรับโครงการ ShieldLife, เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global), สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส, อีลิท เฮลท์ พลัส และ ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ รวมถึงลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ภายในงาน ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชันได้ภายในบูธเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมบริการด้านการวางแผนประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพที่ออกแบบได้ตามความต้องการ โดยนักวางแผนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน จากเมืองไทยประกันชีวิตสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ พบกับสิทธิพิเศษมากมาย ภายในบูธจุดบริการเมืองไทยสไมล์คลับ และสำหรับท่านสมาชิกฯ ที่มีคะแนนสไมล์พ้อยท์ สามารถนำคะแนนสไมล์พ้อยท์ แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับบัตรกำนัล หรือ e-Voucher อาทิเช่น คูปองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Smile Point to Invest ส่วนลดสำหรับซื้อกองทุนรวมผ่าน MTL myFund, บัตรกำนัลห้องพัก Relaxing Smile 2024 ลุ้นโชคกับเมืองไทยสไมล์มอบโชค 2567 หรือแลกรับของที่ระลึก ต่างๆ อาทิ บัตรกำนัลเซ็นทรัล 1,000 บาท บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 1,000 บาท และ บัตรกำนัลสตาร์บัค 500 บาท เป็นต้นพิเศษ สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับที่เปิดบัญชีกองทุนและแลกคะแนนในโครงการ Smile Point to Invest เพื่อซื้อหน่วยลงทุนรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท (จากปกติ 100 บาท) หรือสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับที่มีบัญชีกองทุนแล้วสามารถแลกคะแนนในโครงการ Smile Point to Invest เพื่อซื้อหน่วยลงทุนรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำหรับผู้เข้าร่วมรายการสูงสุด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน)และอีก 1 บริการพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ร่วมกับ CareCover Clinic รับสิทธิ์ฟรีPhysical Analysis Program โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้น หรือจะรับบริการ/ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่จุดบริการของ CareCover Clinic ภายในบูธได้ทั้งนี้ ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่สนใจสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิเศษเฉพาะผู้ที่มาร่วมงานสามารถยื่นใบสมัครบัตรเครดิตฯ ได้ที่บูธเมืองไทยสไมล์คลับภายในงานได้เลย โดยผู้ที่ถือบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดระดับ Pink และ Pink Gold จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งจากธนาคารกสิกรไทย และเมืองไทยประกันชีวิต อาทิ รับเครดิตเงินคืน 0.25% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต แบบไม่จำกัดจำนวนเงินคืน, ส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อใช้บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดชำระค่าสินค้าและค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดจากโรงพยาบาลหรือร้านค้าพันธมิตรที่มีมากกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ