ไทยประกันชีวิต คว้า 8 รางวัล จาก 3 เวทีประกวดโฆษณาระดับโลก ADFEST 2024, Spike Asia 2024 และ Clio Awards 2024

ไทยประกันชีวิตปลื้ม โฆษณาผิวของแม่คว้ารางวัลระดับโลก ADFEST 2024, Spike Asia 2024 และ Clio Awards 2024 ตอกย้ำความสำเร็จการเป็นต้นแบบโฆษณาที่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการเข้าถึงผู้บริโภค ยกระดับการสร้างแบรนด์สู่แนวคิดการส่งมอบคุณค่าในการใช้ชีวิตนายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า “ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตลำดับแรกๆ ที่สร้างแบรนด์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา โดยพัฒนาภายใต้แนวคิด “คุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความรัก” (Value of Life, Value of Love) จนกลายเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการจดจำ และความชื่นชอบจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของไทยประกันชีวิต จะมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจสอดคล้องกับ Brand Purpose ของบริษัทฯ ในการเป็นแบรนด์ที่ได้รับความชื่นชอบ ความไว้วางใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมขณะเดียวกัน ภาพยนตร์โฆษณาของไทยประกันชีวิตยังได้รับการการันตีความสำเร็จ จากการได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิ สถาบันInternational Business Awards หรือ Stevie Awards 2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา จากโฆษณาชุดเชื่อในความดี, รางวัล Cannes Lion Awards จากโฆษณาชุดแม่รู้อะไรบ้าง, รางวัล London International Awards (LIA) จากโฆษณาชุด Until We Meet Again ฯลฯซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “ผิวของแม่: Under My Skin”สร้างสรรค์โดย เอเจนซี่ โอกิลวี่ ประเทศไทย เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเปิดแสดงในโครงการ ไทยประกันชีวิต Experience ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา ซึ่งโฆษณาผิวของแม่เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ยกระดับแนวคิดในการสร้างแบรนด์ของไทยประกันชีวิต จากคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความรัก สู่แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต หรือ Live Life ด้วย “การทำชีวิตให้มีคุณค่าต่อผู้อื่น” โดยการดำเนินเรื่องราวของโฆษณาชุดดังกล่าว ยังคงเน้นความโดดเด่นในแง่ของการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกลึกซึ้งต่อผู้ชม (Emotional) สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์โฆษณาไทยประกันชีวิต หรือ “Sadvertising”ตามที่กูรูด้านการตลาดระดับโลก ฟิลิป คอตเลอร์ ได้เคยให้นิยามไว้”ล่าสุดภาพยนตร์โฆษณาชุด “ผิวของแม่:Under My Skin” ยังสามารถสร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัลจาก 3 เวทีระดับโลก รวมทั้งสิ้น 8รางวัล ได้แก่• ADFEST 2024 เวทีประกวดผลงานโฆษณา สื่อสารการตลาด และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยไทยประกันชีวิตสามารถคว้ามาถึง 3 รางวัล จากผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดถึง 1,587 ผลงาน ในหมวด FILM CRAFT LOTUS ได้แก่ ระดับ Gold ด้าน CASTING,ระดับ Silver ด้าน DIRECTING และระดับ Bronze ด้าน SCRIPT• Spikes Asia Awards 2024 เวทีประกวดโฆษณาสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย ซึ่งไทยประกันชีวิตได้รับรวม 3 รางวัล คือ 1 Silver และ 2 Shortlisted• Clio Awards 2024 เวทีมอบรางวัลให้แก่ผลงานโฆษณาที่มีไอเดีย และนวัตกรรมการออกแบบสื่อสารสุดครีเอท โดยไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับ Bronze ถึง 2 รางวัล ในสาขา Branded Entertainment & Content: Film-Scripted และสาขา Film Craft: Casting/Performanceไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ชม สามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาเรื่องอื่นๆ ของไทยประกันชีวิต ได้ที่ YouTube Thailifechannel Playlist : The Original Sadvertising