เมืองไทยประกันชีวิต เปิดแคมเปญ “MTL ประกันดีดีที่ใส่ใจ...ทุกความหลากหลาย”ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุกๆ คนในสังคม(Democratizing Insurance) พร้อมเดินหน้าออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ และเข้าถึงได้จริง เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้ มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economy) หรือ ESG เพื่อสร้างความสุข และรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายที่ต้องการให้ประกันชีวิตเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม ล่าสุด บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวแคมเปญ “MTL ประกันดีดีที่ใส่ใจ...ทุกความหลากหลาย จากเมืองไทยประกันชีวิต” เพราะ “ทุกคน” มีความเป็นตัวเอง ที่ไม่เหมือนกัน เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้ออกแบบแผนประกันสำหรับทุกความต้องการเลือกได้ทั้งแบบประกันที่ดูแลเรื่องความคุ้มครองชีวิต หรือความคุ้มครองสุขภาพที่เลือกได้ในแบบที่เป็นคุณ ไม่ว่าจะเป็น• ShieldLife ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกทุนประกันเองได้ จ่ายเบี้ยสั้นหรือยาวก็เลือกได้ตามต้องการส่งต่อหลักประกันในวันที่คุณไม่อยู่• ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ความคุ้มครองสุขภาพที่เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง 1-5 ล้านบาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง คุ้มครองกรณีแอดมิตทั้ง โรคทั่วไป โรคร้ายแรง รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ครอบคลุมทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง และสามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเพิ่มได้ตามความต้องการ• อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)ความคุ้มครองสุขภาพ ที่สามารถเลือกวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงถึง 20-100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองกรณีแอดมิตทั้ง โรคทั่วไป โรคร้ายแรง สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง CT Scan , MRI , PET Scan , การฟอกไต โดยไม่ต้องแอดมิต หากเป็นโรคร้ายอย่าง มะเร็ง สามารถเลือกรักษาด้วยเทคโนโลยี Immunotherapy , Targeted Therapy ได้ครอบคลุมการรักษาทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ที่คุ้มครองห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก (OPD) (1) ตามแผนความคุ้มครอง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วโลก(2)• เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เริ่มแผนดูแลสุขภาพแบบสบายกระเป๋า จ่ายเบี้ยไม่แพง แต่รับความคุ้มครองกรณีแอดมิต ครอบคลุมทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง 2-5 แสนบาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง หมดกังวลถ้าต้องแอดมิต ด้วยความคุ้มครองค่าห้องสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน(3) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU แม้จะเพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือไม่มีสวัสดิการก็อุ่นใจทั้งนี้ แผนความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส, อีลิท เฮลท์ พลัส และเหมาจ่าย Extra สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี – 90 ปี คุ้มครองยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี และเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(4)นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังได้ถ่ายทอดถึงเรื่องราว “ความหลากหลาย” ในแคมเปญ“MTL ประกันดีดีที่ใส่ใจ...ทุกความหลากหลาย จากเมืองไทยประกันชีวิต” ผ่านเรื่องราวของคน 14 คน 14 ความแตกต่างที่จะมาร่วมกันหาตรงกลางเพื่อเข้าใจกันมากกว่าเดิม ทั้งฟรีแลนช์กับพนักงานประจำ คนชอบเที่ยวกับคนติดบ้าน สาวโสดกับคุณแม่ลูกสอง ลูกน้องกับเจ้านาย หนุ่มโสดที่รักตัวเองกับคู่รักที่อยากดูแลกันคน Gen Z ที่ชอบใช้ชีวิตแบบดิจิทัลกับ คน Gen X และคนเคยแข็งแรงกับคนที่แข็งแรงเตรียมพร้อมไว้ก่อน เพื่อให้เห็นถึงมุมมอง ความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดตามทุกเรื่องราวความหลากหลาย จากเมืองไทยประกันชีวิต ได้ที่ เว็บไซต์ www.muangthai.co.th, YouTube, Facebook, Instagram, X , LINE Official Account และ TikTok ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป