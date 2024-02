กสิกรฯตั้งเป้าลุยธีมESG จับมือลอมบาร์ดดันลงทุนแตะ3หมื่นล้าน

บลจ.กสิกร ตั้งเป้าAUMโต10%จากปี66อยู่ที่1.4ล้านล้านบาท ล่าสุดจับมือลอมบาดดันการลงทุนกองESGตั้งเป้า3ปีแตะ3หมื่นล้านบาท เชื่อกองทุนรวมต่างประเทศบูมต่อ หลังเก็บภาษีลงทุนนอกทำเม็ดเงินใหม่ไหลเข้า นักลงทุนเมินลงทุนเองต้นทุนสูงกว่านางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถาบันการเงินมีบทบาทในการเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการผลักดันการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง โดยล่าสุด KAsset ได้ร่วมบันทึกความร่วมมือกับ Lombard Odier ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ในการช่วยเสริมศักยภาพให้ KAsset สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการกองทุนทั้งหมด ภายใต้การบริหารรวมถึงกองทุนที่มีกลยุทธ์ด้าน ESG ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย พร้อมช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีพัฒนาการด้านการลงทุนที่ยั่งยืนเติบโตทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด หรือ KAsset เปิดเผยว่า หลังจากความร่วมมือข้างต้นบริษัทตั้งเป้าAUMที่บริษัทมีความร่วมมือกับลอมบาดอยู่ที่ 2.4 หมื่นล้าน เป็นกองทุนESGประมาณ 3-4 พันล้านบาท โดยตั้งเป้าทุกกองทุนภายใน3ปีเติบโตอยู่ที่6-7 หมื่นล้านบาท ส่วนกองทุน ESGปอยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ปี67บริษัทตั้งเป้าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ(AUM)เติบโตขึ้น10%จากเดิมในปี2566 อยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท“เรามีกองทุนกับลอมบาร์ดอยู่หลายกองทุน และกองทุนของเราที่เป็นESGหุ้นไทยทางลอมบาดเองก็รับปากว่าหากมีลูกค้าต่างชาติสนใจก็จะใช้กองทุนนี้นำเสนอแก่ลูกค้าในการลงทุนหุ้นไทย”นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศน่าจะได้รับอานิสงส์จากการเก็บภาษีการลงทุนในต่างประเทศในส่วนของเม็ดเงินใหม่ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ แต่ในส่วนของเม็ดเงินการลงทุนในต่างประเทศเดิมที่มีอยู่แล้วยังไม่เห็นการนำเงินกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ"บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2556 โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์จนถึงการสร้างพอร์ตการลงทุน และเป็นบลจ.แรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตั้งแต่ปี2564 อีกทั้งกองทุน ESG ของ KAsset ยังเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)" นายอดิศร กล่าวมร.อูแบร์ เคลเลอร์ Senior Managing Partner, Lombard Odier เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ยังถือเป็นเรื่องที่ตลาดประเมินไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนอีกมหาศาล เราในฐานะผู้บริหารการจัดการลงทุน มุ่งสร้างความไว้วางใจเพื่อช่วยนำทางให้นักลงทุน และสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภายใต้เศรษฐกิจ Net Zero อีกทั้งเรายังมีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามปรัชญาการให้บริการของ Lombard Odier ที่มุ่งเน้น “การคิดใหม่” ในการจัดสรรเงินลงทุนมร.วินเซนต์ มาเนียนาต์ Limited Partner, Asia Regional Head and Global Head of Strategic Alliances, Lombard Odier เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง Lombard Odier และ KAsset จะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Lombard Odier กับ KBank ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 10 ปี และด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนที่สั่งสมมากว่า 227 ปีของ Lombard Odier เราจึงพร้อมส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนที่ยั่งยืนให้ KAsset สามารถพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าสถาบันการเงินและผู้ลงทุนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถต่อยอดการให้คำแนะนำ และแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนให้กับ KAsset เพื่อส่งมอบผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนไทยต่อไปLombard Odier เป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 336 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 66) เน้นกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าผ่านโซลูชันการลงทุน ส่วน KAsset เป็นผู้นำด้านการจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 1.50 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 67) โดยมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ตลอดจนการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ดังนั้น ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง KAsset และ Lombard Odier จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ KAsset ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืน และเป็นอีกแรงผลักดันในการขับเคลื่อนผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนในประเทศตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในระยะยาว