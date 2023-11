กรุงศรี แนะเลือก SSF l RMF ลดผันผวนรับมือทุกสภาวะตลาด

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “สำหรับการลงทุนใน SSF / RMF ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว กองทุนที่เลือกควรจะสร้างโอกาสเติบโตได้ดีและสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต บลจ.กรุงศรี จึงแนะนำ 4 กลุ่มกองทุน ได้แก่ KFAFIXSSF/RMF, KFGBRANSSF/RMF, กลุ่มกองทุน กรุงศรี The One SSF/RMF และ KFCORESSF/RMF กองทุนเหล่านี้จะรับมือได้ดีกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวรวมถึงภาวะตลาดที่อาจผันผวนได้จากหลายปัจจัยที่ยังกดดันอยู่ เช่น ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ หรืออัตราเงินเฟ้อ”“สำหรับผู้ที่ไม่อยากรับความเสี่ยงสูง หรือในพอร์ตการลงทุนเดิมมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสูงแล้ว ต้องการเน้นความมั่งคงมากขึ้น แนะนำลงทุนในกองทุน KFAFIXSSF และ KFAFIXRMF ที่ลงทุนใน “ตราสารหนี้” คุณภาพดีหลากหลายประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นตราสารหนี้เอกชนระยะกลาง-ยาว ใช้กลยุทธ์บริหารจัดการแบบ Active ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ย เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น และชนะเงินเฟ้อ”“ในส่วนของกองทุนกรุงศรี The One SSF และ RMF เป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท โดยเน้นลงทุนในประเทศเป็นหลัก และใช้มุมมองของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มกรุงศรีในการจัดพอร์ตและปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่นให้ทันสถานการณ์ แบ่งเป็น 3 คู่กองทุนที่มีการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ต่างกันเพื่อให้ผู้ลงทุนเลือกได้ตามเป้าหมายผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่รับได้ ได้แก่ กองทุน KF1MILDSSF และ KF1MILDRMF ที่เน้นลงทุนตราสารหนี้เป็นหลักจึงมีความผันผวนน้อย กองทุน KF1MEANSSF และ KF1MEANRMF มีการกระจายสัดส่วนในการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นกับสินทรัพย์ทางเลือกในระดับที่ใกล้เคียงกัน และกองทุนKF1MAXSSF และ KF1MAXRMF ที่เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกในสัดส่วนมากกว่าตราสารหนี้”“หากต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ แนะนำกองทุนสไตล์ Defensive ที่มีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ คือ KFGBRANSSF และ KFGBRANRMF ที่มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Fund – Global Brands Fund กองทุนระดับ Morningstar 5 ดาว (ที่มา: Morgan Stanley Investment Management ณ 31 ส.ค. 66) กองทุนเน้นลงทุนหุ้นบริษัทเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มี Brand Loyalty สูงจากฐานลูกค้าทั่วโลก และเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงยังต้องซื้อต้องใช้แม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ กองทุนนี้จึงเป็นเหมือนหลุมหลบภัยยามเศรษฐกิจไม่ดี และมีโอกาสเติบโตตามตลาดได้ในช่วงที่เศรษฐกิจดี”“สำหรับกองทุน KFCORESSF และ KFCORERMF มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF ESG Multi-Asset Fund กองทุนระดับ Morningstar 5 ดาวเช่นกัน (ที่มา: BlackRock ณ 30 ก.ย. 66) บริหารจัดการโดย BlackRock ผู้จัดการกองทุนระดับโลก กองทุนมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลกทั้งในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ตราสารหนี้ภาคเอกชน และสินทรัพย์ทางเลือก ใช้กลยุทธ์จัดการพอร์ตเชิงรุกและยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งให้ความสำคัญกับ ESG ในการพิจารณาลงทุนด้วย” นางสุภาพร กล่าว