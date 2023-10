อีสท์สปริง - PIMCOประสานเสียง มองโอกาสทองลงทุนตราสารหนี้โลก

นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยในงานสัมมนา “Path to Alpha in Fixed Income” ซึ่งจัดร่วมกับ PIMCO Asset Management เพื่อให้มุมมองการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ว่า สินทรัพย์กลุ่มตราสารหนี้ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีคุณภาพมีความน่าสนใจ และเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเพื่อกระจายความเสี่ยงในช่วงเวลานี้ ภายหลังจากการประชุม FOMC ล่าสุดในเดือนกันยายน ซึ่งคณะกรรมการมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25-5.5% และทางนายเจอโรม พาวเวลล์ ยังเปิดช่องในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้อีก 1 ครั้งในปีนี้ หากประเมินจาก Dot Plot ที่ออกมาล่าสุด จะประเมินได้ว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายของวัฏจักรของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ แล้ว ทำให้ความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จะปรับตัวลงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นค่อนข้างจำกัดแล้วเช่นกันด้าน Tina Adatia, Executive Vice President and Global and Core Fixed Income Product Strategist, PIMCO กล่าวว่า ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตราสารหนี้คุณภาพสูงสามารถให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับหุ้นได้ในระดับ 5-7% โดยอาจไม่ต้องรับความเสี่ยงที่สูงมากนัก และยังมีโอกาสเพิ่มมูลค่าการลงทุนได้อีกด้วย โดยเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่อนข้างจะอยู่ในรอบท้ายๆ ของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนี้ต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งหากการเติบโตของสหรัฐฯ อ่อนแอลง ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีช่องในการลดอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงประมาณครึ่งหลังของปีหน้า และหากเกิดเหตุนั้นจริงคาดว่าตราสารหนี้คุณภาพสูงจะได้รับประโยชน์มากที่สุด“เรากำลังให้ความสำคัญกับตราสารหนี้คุณภาพสูงที่ไม่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจมากนัก และพร้อมให้ปรับเปลี่ยนตราสารเมื่อราคาในตราสารอื่นปรับเปลี่ยน จากปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระยะเวลาหลายปีข้างหน้า เราคาดว่าจะมีการปรับการลงทุนไปยังตราสารหนี้ที่อาจอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจมากขึ้นหรือตราสารหนี้คุณภาพรองๆลงไป เมื่อราคาของตราสารหนี้ดังกล่าวสะท้อนปัจจัยที่แท้จริงแล้ว" Tina Adatia กล่าวสำหรับโอกาสการลงทุนในช่วงนี้ บลจ.อีสท์สปริง มี 2 กองทุนที่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ของ PIMCO คือ กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) เน้นลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS INCOME FUND มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกและกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) เน้นลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เน้นลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (investment grade credit) เป็นหลัก