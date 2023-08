แคมเปญไทยประกันชีวิต Present Exclusive Dining Season 2 ตอน Thailife Thai Taste

ไทยประกันชีวิตจัดแคมเปญ “ไทยประกันชีวิต Present Exclusive Dining” Season 2 ตอน Thailife Thai Taste หลังได้รับความสนใจอย่างมากในซีซั่นแรก มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ร่วมเปิดประสบการณ์พิเศษกับเมนูอาหารไทยสุดพรีเมี่ยมจากร้านอาหารมิชลิน และร้านอาหารชั้นนำชื่อดังแบบยกครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม-15 กันยายน 2566นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้จัดแคมเปญไทยประกันชีวิต Exclusive Dinning ในปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในปี 2566 บริษัทฯ จึงจัดแคมเปญ “ไทยประกันชีวิต Present Exclusive Dining Season 2 ตอน Thailife Thai Taste” เพื่อมอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-15 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นแบบประกันที่มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปี และคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และชำระเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ จะได้รับสิทธิ์รับประทานอาหารไทยสุดพรีเมี่ยมจากร้านอาหารมิชลิน และร้านอาหารชั้นนำชื่อดังฟรี แบบยกครอบครัว โดย 1 สิทธิ์ สามารถรับประทานอาหารได้จำนวน 4 ที่นั่ง มูลค่ารวม 15,000 บาทจำกัดจำนวน 50 สิทธิ์ตลอดแคมเปญทั้งนี้ ร้านอาหารมิชลินและร้านอาหารชั้นนำชื่อดังที่เข้าร่วมแคมเปญ กรุงเทพฯ ได้แก่ ร้านเมธาวลัย ศรแดง โดยเชฟจิระวุฒิ ทรัพย์คีรี, ร้าน Bangkok Bold Kitchen และร้านแจ่ม โดยเชฟช่อทิพย์ อวยพรชัยสกุล, ร้าน Chim By Siam Wisdom โดยเชฟธนินธร จันทรวรรณ, ร้านเบญจรงค์ บ้านดุสิต โดยเชฟสุกัญญา งามศรีขำ, และร้าน Arun Thai Cuisine by SEE FAH โดยเชฟ ภาคเหนือ ได้แก่ ร้าน The House by Ginger จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชฟผ่องศรี พูลธวัช และร้านอาหาร ณ จันตรา โรงแรมจันตราคีรี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชฟพสธร คำเหลือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้านแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเชฟไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ และเชฟกัญญรัตน์ ถนอมแสง และร้านพา จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้ ได้แก่ ห้องอาหาร สะหวา ณ The Signature Hotel Airport จังหวัดสงขลา โดยเชฟตดิ์บอร์น พุ่มศิรินันทน์ และร้าน Blue Elephant จังหวัดภูเก็ต โดยเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต๊ปเป้“บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลลูกค้า ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลาย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในลักษณะเฉพาะบุคคล หรือ Personalization พร้อมคัดสรรสิทธิพิเศษและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าไทยประกันชีวิต” นายนิติพงษ์กล่าว