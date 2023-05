บลจ.กสิกรไทย คว้าแชมป์บลจ.ยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน

บลจ.กสิกรไทย คว้าแชมป์บลจ.ยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อนจากเวทีระดับเอเชีย Best of the Best Awards 2023บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นบลจ.แห่งเดียวในไทยที่ครองแชมป์บลจ.ยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน จากการคว้ารางวัล Best Fund House ในงาน Best of the Best Awards 2023 ซึ่งจัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้สะท้อนถึงความไว้วางใจจากผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบันโดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา โดยนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย พร้อมทีมผู้บริหารของบลจ.กสิกรไทย เป็นตัวแทนฉลองความสำเร็จในครั้งนี้