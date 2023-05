KTAM ออกกองตราสารหนี้ทั่วโลก ชูสร้างผลตอบแทนไม่ขึ้นกับภาวะตลาด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (KTAM Absolute Return Bond Fund : KT-ARB) (กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยมีความเสี่ยงกองทุนระดับ 4) เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2566 นี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนทั้งในสภาวะตลาดตราสารหนี้ขาลงและขาขึ้น ผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ด้วยการลงทุนแบบ Absolute Returnโดยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute Return เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าสภาวะตลาดโดยรวมจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม โดยจะพยายามควบคุมความผันผวนให้อยู่บนระดับที่กำหนดไว้ ผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดให้คงเหลือเพียงผลตอบแทนที่เกิดจากตราสารนั้นๆ เท่านั้นสำหรับกองทุน KT-ARB เป็นกอง Complex หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักเป็นกองทุนที่มีการลงทุนทั่วโลก ไม่ได้มีการลงทุนอย่างจำกัดหรือกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมให้เป็นบวกในรอบระยะเวลา 12 เดือน บนระดับความผันผวนที่กำหนด โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาด ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย (Long and Short) ผ่านการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยกองทุนหลักมีกระบวนการลงทุน เริ่มจากการที่ผู้จัดการกองทุนมองจากธีมการลงทุนมหภาค มีการผสมผสานกลยุทธ์ Top down และ Bottom Up บนมุมมองเชิงมหภาค แล้วทำการค้นหาไอเดียและธีมในการสร้างพอร์ตลงทุน รวมไปถึงทำโมเดลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative methodology) ซึ่งใช้เป็นแนวทางสำหรับการให้น้ำหนักในการลงทุนนอกจากนี้ ความน่าสนใจของกองทุนหลัก คือ การบริหารจัดการลงทุนแบบยืดหยุ่นตามสภาวะเศรษฐกิจ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการกระจายกลยุทธ์การลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภทในหลากหลายกลยุทธ์ ทั้งยังเป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนที่มีความผันผวนต่ำคล้ายคลึงกับการลงทุนผ่านพันธบัตร ความเสี่ยงทางด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงสินทรัพย์ที่มีการลงทุนถือว่ามีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ซึ่งผลตอบแทนในอดีต อยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ที่มา: Jupiter AM ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)“จากนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่น ไม่ถูกจำกัดโอกาสการในการลงทุน ส่งผลให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้แม้ในสภาวะตลาดขาลงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute Return นอกจากนี้ กองทุนยังได้ทีมผู้จัดการกองทุนจากกองทุนหลักที่มีประสบการณ์การลงทุนที่ยาวนานและมีความชำนาญด้านการลงทุนตราสารหนี้ อย่าง Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ดังนั้นกองทุน KT-ARB จึงเป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกโดยไม่ต้องคำนึงถึงภาวะตลาด” นางชวินดา กล่าว