บลจ.ยูโอบีเปิดเสนอขายกองทุน UQI แนะลงทุนตราสารหนี้ช่วงตลาดผันผวน

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. ยูโอบี”) กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงในบางประเทศ นอกจากจะส่งผลต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของแต่ละภูมิภาคที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ยังทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน โดยเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐฯ และยุโรป ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียมีภาวะเงินเฟ้อในระดับที่ไม่สูง เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ประกอบกับการเปิดประเทศของจีน พร้อมนโยบายสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจจะช่วยให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น (Market sentiment) และทำให้ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่กองทุนหลักมีเป้าหมายลงทุนในตราสาร Investment Grade จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะที่ตลาดและอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนอย่างไรก็ตาม มุมมองของอัตราดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2022 ที่ผ่านมา สถานการณ์เงินเฟ้อที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่มีโอกาสที่จะคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.00-5.25 และจะคงไว้ในระดับนี้เพื่อดูสถานการณ์การปรับตัวลงของอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของปี 2023 นี้ จะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปจะชะลอตัวลง ในขณะที่เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มเติบโต โดยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในตราสารทุนโดยรวม เรามองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะในเอเชียที่มีผลตอบแทนที่น่าดึงดูด และด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดประเทศของจีน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการเงินและการคลัง อีกทั้งการผ่อนคลายข้อบังคับในหลายอุตสาหกรรม หนุนให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเติบโตได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ และทำให้ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างต่ำด้วยสถานการณ์ดังกล่าว บลจ.ยูโอบีมีความเห็นว่าการกระจายพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและความผันผวนที่จะเกิดขึ้นจะทำให้พอร์ตการลงทุนมีความสมดุลทั้งด้านโอกาสสร้างผลตอบแทนและการจำกัดความเสี่ยงของการลงทุน ดังนั้น การลงทุนในตราสารหนี้เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนล่าสุดบริษัทนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ (UQI) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United SGD Fund-Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว เปิดเสนอขายครั้งแรก 21-26 เมษายน 2023ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงโดยรวม โดยการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวันครบกำหนดอายุที่ต่างกันในช่วงกรอบเวลา 3 ปี ซึ่งวันครบกำหนดอายุของตราสารหนี้จะเฉลี่ยไปตามกรอบเวลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี เพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนรวม โดยกลยุทธ์นี้ใช้ได้ทั้งในช่วงเวลาทั้งขาขึ้นและขาลงของอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ ในปัจจุบันกองทุนหลักมีการใช้กรอบการลงทุนที่ผสานปัจจัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social และ Governance) ซึ่งเป็นการตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในเวลาเดียวกัน โดยผู้จัดการกองทุน คุณ Joyce Tan, CFA ในตำแหน่ง Head of Fixed Income Asia & Singapore มีประสบการณ์ในการลงทุนมากว่า 24 ปี มีความชำนาญในการบริหารกองทุนมา 14 ปี และได้รับรางวัลมามากมายจากอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะในปี 2022 เธอได้รับรางวัล Highly Commended Award for the Most Astute Investor in Asia หรือนักลงทุนดีเด่นในสกุลเงินท้องถิ่นจาก The Asset Benchmark Awards ซึ่งเธอได้รับในประเภทนี้มาถึง 7 ครั้งแล้วนับตั้งแต่ปี 2011