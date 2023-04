TQM ห่วงใยคนไทยด้วยแคมเปญ “เที่ยวสงกรานต์สุขใจประกันภัยดูแลคุณ”

ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ห่วงใยคนไทยที่จะเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ให้มีความสุขใจและให้ประกันภัยดูแล มอบฟรีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ‘แฮปปี้สงกรานต์’ ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ทั้ง 2 กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง 30 วัน เริ่มวันนี้ - 31 พ.ค. 66 ลงทะเบียนฟรีผ่านช่องทางออนไลน์หรือศูนย์บริการทั่วประเทศของ TQM และกว่า 5,000 สาขาของ MY SAVEดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้คนไทยน่าจะออกเดินทางเพื่อไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมากแน่นอน ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลในทุกเทศกาล คือ การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง หรือบ้านถูกโจรกรรม หรือเกิดไฟไหม้ ดังนั้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา TQM จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งคนไทยได้กลับบ้านหรือท่องเที่ยว เพื่อใช้ชีวิตพักผ่อนกับครอบครัวและคนที่รักแบบสุขใจ ด้วยการมอบฟรีประกันอุบัติเหตุ กับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ และประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง รวม 100,000 สิทธิ์ ทั้งนี้กรมธรรม์ทั้ง 2 นี้ คุ้มครองโดย กรุงเทพประกันภัย”“สำหรับลงทะเบียนสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือศูนย์บริการทั่วประเทศของ TQM และเพื่อให้ประกันภัยดูแลคนไทยได้มากขึ้น สะดวกขึ้น TQM ได้ร่วมมือกับ บริษัท มาย เซฟ จำกัด หรือ MY SAVE ศูนย์รวมการขนส่งพัสดุด่วนชั้นนำในประเทศไทย ที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย กับจุดบริการมากกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศ เป็นอีกช่องทางในมอบสิทธิให้กับลูกค้าที่ใช้บริการกับ MY SAVE อีกด้วย”สำหรับประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน โดยมีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีบริบูรณ์ ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นประกันภัยบ้าน ที่ให้ความคุ้มครอง อาทิ ไฟไหม้ ภัยจากธรรมชาติ โจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ เป็นต้น มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วันเช่นกัน