ธนชาตประกันภัยลั่นเบี้ย1.2หมื่นล้าน ตั้งเป้าเจาะตลาดรถEV-รถบรรทุก

ธนชาตประกันภัยลั่นเบี้ยปีนี้แตะ1.2หมื่นล้านโต 16% ลุยเจาะตลาดรถไฟฟ้าEVและรถบรรทุก หลังปี65โตกระฉูด24%เบี้ยทะลุหมื่นล้านเป็นครั้งแรก ระยุปีนี้ยังท้าทายจากเงินเฟ้อและภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นนายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2566 อยู่ที่ 12,000 ล้านบาท หรือเติบโต 16% ด้วยการสนับสนุนจาก บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง พร้อมผลักดันให้ธนชาตประกันภัยเติบโตส่วนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทมีเบี้ยประกันรับรวมเป็นสถิติครั้งแรที่ตร 10,320ล้านบาท เติบโต 24% มีกำไรสุทธิ 697 ล้านบาทมาจากสัดส่วนการประกันภัยรถยนต์ 89% โดยกลุ่มประภัยรถยนต์เติบโตที่ 17% และนอนมอเตอร์เติบโต 34% ซึ่งเป็นการเติบโตจากทุกช่องทาง เช่น ช่องทางธนาคารโต 9% โบรกเกอร์ประกันภัยโต 56% และช่องทางดิจิทัลโต 102% เป็นต้น“ช่องทางmotor เราน่าจะเติบโตได้จากการขยายงานรับประกันภัยรถยนต์EVและรถบรรทุก โดยรถEVในปี65 เราเติบโตถึงกว่า1,300% และรถบรรทุกก็เติบโตถึง 300%ซึ่งประกันภัยรถEVที่สำคัญคือจะพยายามทำให้เบี้ยประกันใกล้เคียงกับรถสันดาป และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเรามีสัดส่วนรับประกันรถEVที่ประมาณ2000คันจากจำนวนรถที่จดทะเบียน5000คันคิดเป็นเบี้ยที่200ล้านบาท ส่วนรถบรรทุกน่าจะยังมีโอกาสอีกมากเพราะในช่วงโควิดออกมาวิ่งกันแค่5แสนคันซึ่งถ้ากลับมาเป็นปกติน่าจะมีรถบรรทุกออกมาวิ่งถึง1ล้านคัน”นายพีระพัฒน์กล่าวนายพีระพัฒน์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายของธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษัทเพราะมีทั้งปัจจัยบวกและลบ ซึ่งสิ่งที่น่าจะส่งผลกระทบจะมีด้วยกัน4ด้านด้วยกันคือ1.ความถี่ของการเกิดภัยพิบัติ 2.เงินเฟ้อ ซึ่งจะได้เห็นจากราคาและต้นทุน 3.สังคมสูงวัย ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสเป็นโอกาสทางธุรกิจ สุดท้าย4.สังคมดิจิทัล ที่จะปรับเปลี่ยนตามได้หรืไม่ทั้งนี้บริษัทจะเน้นการดำเนินงานภายใต้5เสาหลักประกอบด้วย1. The power of protection. พลังของการดูแลความเสี่ยงให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการ2. The power of partnerships. พลังของการเสริมเครือข่ายพันธมิตรให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรปัจจุบันเพื่อรักษาฐานการตลาด3. The power of ultimate services. พลังของการสร้างประสบการณ์งานบริการที่เหนือกว่า ธนชาตประกันภัยพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น4. The power of technology พลังสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ข้อมูล5. The power of people พลังของบุคลากร ธนชาตประกันภัยเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลสำเร็จของงาน จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า