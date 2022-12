บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน SSF/RMF แนะเก็บ K-CHINA SSF/RMF เข้าพอร์ตรับจีนคัมแบ็ก

บลจ.กสิกรไทย ประเมินเศรษฐกิจโลกปีหน้ายังชะลอตัว แต่ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ย Fed และกำไรบริษัทจดทะเบียนส่งสัญญาณที่ดีต่อตลาดทุนทั่วโลก แนะหุ้นเอเชีย เน้น K-CHINA SSF/RMF จังหวะนี้ควรเก็บเข้าพอร์ต สอดรับการเตรียมกลับมาเปิดประเทศ และการผ่อนคลายนโยบายควบคุมโควิด-19 พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษถึง 30 ธ.ค.นี้นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตลาดทุนทั่วโลกในช่วงนี้เริ่มกลับมามีความหวังต่อสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ ในขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจโลกปีหน้ามีแนวโน้มชะลอตัว ทำให้การลงทุนในกองทุนหุ้นจะยังคงมีความผันผวนอยู่ อย่างไรก็ดี จากการที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใกล้แตะระดับสูงสุด รวมถึงคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จึงแนะนำให้กระจายลงทุนในกองทุนหุ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทที่ดีกว่าฝั่งสหรัฐฯ และยุโรปทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอแนะนำกองทุน SSF/RMF เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี 2565 และถือเป็นจังหวะเข้าลงทุนเพื่อโอกาสทำกำไรในระยะยาว ได้แก่ K-CHINA, K-VIETNAM, K-STAR, K-GINCOME และ K-SF ซึ่งทั้งหมดมีให้เลือกลงทุนทั้งในรูปแบบ SSF และ RMF ตามเป้าหมายการลงทุน ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการคว้าโอกาสทำกำไรไปพร้อมกับประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ แนะนำ K-CHINA SSF/RMF ที่มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD เน้นหุ้นจีนชั้นนำ ศักยภาพดี สอดรับการเตรียมกลับมาเปิดประเทศ และการผ่อนคลายนโยบายควบคุมโควิด-19 และ K-VIETNAM SSF/RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเวียดนามกลุ่มเติบโตสูง ตามการเป็นประเทศฐานการผลิตแห่งใหม่ของโลก ส่วนกองทุนหุ้นไทย ขอแนะนำ K-STAR SSF/RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากภาคการท่องเที่ยวสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายประเภทสินทรัยพ์ทั่วโลก เพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ต ขอแนะนำ K-GINCOME SSF/RMF ที่มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) เน้นกระจายลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว ได้ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนให้ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อโอกาสทํากําไรและลดความผันผวนในระยะยาวสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และต้องการลงทุนแบบพักเงินเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนโยกไปลงทุนต่อในกองทุน SSF/RMF อื่นๆ เพื่อโอกาสทำกำไรในระยะยาว ขอแนะนำ K-SF SSF/RMF ที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นตราสารหนี้ไทยระยะสั้นเครดิตดี ภายใต้การดูแลจากทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงในตลาดตราสารหนี้ไทย การันตีฝีมือได้จากการคว้ารางวัลแชมป์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ รางวัล Most Prominent Fund House - Corporate Bond Market (5 ปีซ้อน) จาก ThaiBMA Best Bond Awards 2021, รางวัล Best Fund House - Domestic Fixed Income จาก Morningstar Fund Awards 2022 และล่าสุดกับรางวัล Top Investment Houses - Asian Local Currency Bond (9 ปีซ้อน) จาก The Asset Benchmark Research Awards 2022นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษในระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65 โดยลงทุนในกองทุน SSF/RMF กสิกรไทย ผ่านทุกช่องทางของกสิกรไทย ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-CASH 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท