เมืองไทยประกันชีวิต เชิญชวนลูกค้ามอบของขวัญให้โลกผ่านแคมเปญ “MTL Big Thanks…THANK YOU for YOUR GIFT

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner) และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสม พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตร และผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มตัวนอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกๆ ด้านแล้ว ยังเดินหน้ามอบของขวัญสุดพิเศษคืนสู่สังคม ด้วยการตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การพัฒนา และปรับรูปแบบเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ MTL e-Document เพื่อลดเอกสารที่เป็นกระดาษ ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญอย่างมาก กับทุกเสียงของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “MTL Big Thanks…THANK YOU for YOUR GIFT ของขวัญให้เรา ของขวัญให้โลก” ให้ลูกค้าทุกคนสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก 10 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยให้ลูกค้าร่วมลุ้นรับได้ง่ายๆ เพียงใช้บริการที่บริษัทฯ กำหนด อาทิ• สมัครขอรับเอกสารที่บริษัทฯ ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (MTL E-Document) ลดการใช้กระดาษ• สมัครใช้บริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ• ลงทะเบียนใช้บริการ MTL Mini Click• ลงทะเบียนใช้บริการ “การยืนยันตัวตนด้วยเสียง Voice Biometrics” ได้สำเร็จ• ประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ บริการ Video Call หรือแอปพลิเคชัน MTL Click“จุดยืนในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเรา ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อรอบด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต” นายสาระ กล่าว