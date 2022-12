เมืองไทยประกันชีวิต จับมือตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยน Smile Point เป็นกองทุนรวม

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner) และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติ พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตร และผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรม สิทธิประโยชน์และแคมเปญต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Smile Point to Invest” ทางเลือกใหม่สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สร้างประสบการณ์เหนือระดับทางการเงิน ด้วยทางเลือกใหม่ เพียงเปลี่ยนคะแนนสะสม Smile Point เป็นกองทุนรวม เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่ง ให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและใกล้ตัว เริ่มต้นลงทุนได้ง่ายแบบไม่ต้องใช้เงิน โดยสามารถทำรายการผ่านบัญชีกองทุนรวม MTL MyFund โดยมอบสิทธิพิเศษสุดๆ สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่เปิดบัญชีใหม่ผ่าน MTL MyFund และแลกคะแนนสะสม Smile Point รับโปรโมชั่น 2 ต่อ ดังนี้ ต่อที่ 1 สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน MTL MyFund ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม 2565 รับบัตร Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์การเปิดบัญชี) ต่อที่ 2 สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมและแลกคะแนน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำหรับผู้เข้าร่วม 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการและจำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ) โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) และใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565นอกจากนี้ สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ยังสามารถใช้คะแนนสะสม 160 Smile Points แลกรับส่วนลดซื้อกองทุนรวมผ่าน MTL MyFund มูลค่า 500 บาท และใช้คะแนนสะสม 320 Smile Points แลกรับส่วนลดซื้อกองทุนรวมผ่าน MTL MyFund มูลค่า 1,000 บาท เฉพาะกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นคลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQgjNJpyI6-0dbf0Ub6zcQ-_bvYzUNkHzKGPvufl6oY/edit#gid=0 สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมต่างๆ ผ่าน MTL MyFund ทั้งกองทุนทั่วไปและกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีกับโค้งสุดท้ายของปี นับเป็นอีกทางเลือกของผู้มีคะแนนสะสม ที่ไม่ว่าจะชื่นชอบไลฟ์สไตล์ไหน หรือผู้ลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่เคยลงทุน เพียงแลก Smile Point เป็นส่วนลดในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่โดนใจได้ และยังได้ต่อยอดคะแนนสะสมเป็นเงินลงทุน สร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนในอนาคต ด้วยวิธีที่สะดวกง่ายๆ กับการเปิดบัญชีและส่งคำสั่งซื้อกองทุนรวมผ่านทางออนไลน์ ดังนี้ เปิดบัญชีกับ MTL MyFund คลิก https://mtlmyfund.muangthai.co.th/login.aspx ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมคลิก https://www2.muangthai.co.th/wealthadvice/mutualfundsสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถติดตามกิจกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์ได้อีกมากมาย พร้อมทั้งแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.muangthai.co.th ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ“จุดยืนในความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเราไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคุ้มค่ามากกว่าแค่คุ้มครอง ผ่านสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกช่วงของชีวิต ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ยกระดับการใช้ชีวิตสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ ความสุขและรอยยิ้มแทนคำขอบคุณลูกค้า โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี 2565” นายสาระ กล่าว