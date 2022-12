เมืองไทยประกันชีวิต ขนทัพผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชันเด่นร่วมงาน Thailand Smart Money Bangkok 2022 ครั้งที่ 13

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมสิทธิประโยชน์และแคมเปญต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565ล่าสุด บริษัทฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชันเด่น เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money Bangkok 2022 ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “meta wealth สู่ความมั่งคั่ง ไร้ขีดจำกัด” ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 5 BCC Hall เซ็นทรัล ลาดพร้าว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างครบถ้วน ทั้งด้านความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพ การวางแผนด้านภาษี ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี พร้อมด้วยกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มมากมายตลอดงานโดยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไฮไลท์ภายในงาน ประกอบด้วย โครงการ เมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ เตรียมเกษียณ อย่างมั่นใจ มีเงินบำนาญใช้ยาวๆ ปีละ 20% ตั้งแต่ครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงครบอายุ 85 ปี โดยสามารถเลือกรับเงินบำนาญแบบรายปี หรือรายเดือนได้ตามความต้องการ จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี และลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี(1) โครงการเมืองไทย 101 พลัส ลงทุนปลอดภัย ไม่เจ็บตัว กับโอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลก(2) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี การันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหายเมื่ออยู่ครบสัญญาโดยรับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 1% และครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 101%พร้อมโอกาสรับเงินปันผลพิเศษจากการลงทุนผ่านดัชนี(2) รับความคุ้มครองชีวิต 110% ตลอดสัญญา ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์ ที่ เหมาจ่ายตามจริงสูง ถึง 1-5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ คุ้มครองตอนแอทมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง ไหวแค่ไหน ก็เลือกจ่ายแค่นั้นด้วยการเลือกแผนความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ เลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกลงและเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้เมื่อถึงวัยเกษียณ ยังสามารถเลือกปรับได้ตรงใจ ให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ดูแลค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะทั้ง IPD และ OPD สูงสุด 10 ล้านบาท(5) ต่อปี และสำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้คุณพลัสความคุ้มครองที่เหนือระดับได้ตามต้องการ สามารถเลือกวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ ครอบคลุมการรักษาทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่คุ้มครองห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล(3) และห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) เหมาจ่ายตามจริงรวมสูงสุด 365 วัน หรือถ้านอนห้องเดี่ยวพิเศษ คุ้มครอง 10,000-25,000 บาทต่อวัน และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)(4) ตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก รวมถึงการฟอกไต การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการเคมีบำบัด และแบบ Targeted Therapy รวมถึงการรักษาแบบนวัตกรรมใหม่ Immunotherapy ให้คุณมั่นใจในการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI โดยไม่ต้องแอดมิท นอกจากนี้ยังสามารถเลือกประเทศที่ต้องการรักษาได้ และเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทั้งนี้ อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี – 90 ปี คุ้มครองยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี และสามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเพิ่มได้ตามความต้องการ เช่น ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) หรือ สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตาในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในงาน Thailand Smart Money Bangkok 2022 ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำระเบี้ยประกัน 4 ปีขึ้นไป (ยกเว้น mDesign และ mGrow616) เริ่มตั้งแต่ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 50,000 บาท จนถึง ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 4,000,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งมี Special Promotion จาก โครงการเมืองไทย 101 พลัส, สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดีเฮลท์ พลัส และ อีลิท เฮลท์ พลัส รวมถึงแบบประกันบำนาญลดหย่อนภาษีได้ สามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชันได้ภายในบูธกิจกรรมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มของ "เมืองไทยสไมล์คลับ" ไว้ต้อนรับสมาชิกฯ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับสมาชิกฯ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือคะแนนสะสม Smile Point และนำคะแนนสะสม Smile Point แลกรับของที่ระลึกมากมาย นอกจากนี้ ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตสามารถเช็ครายละเอียด กรอกใบสมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ หรือ Update ข้อมูลส่วนตัวสมาชิกฯ วิธีการแลกคะแนนเมืองไทยสไมล์คลับ และแอปพลิเคชัน สำหรับลูกค้า MTL Click ที่ทำให้ทุกการเช็กเป็นเรื่องง่ายสำหรับบริการ แบบนี้มีได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเช็กกรมธรรม์ ประวัติการเคลม ยอดชำระเบี้ย สร้าง QR หรือ Barcode เพื่อชำระเบี้ยก็ทำได้ง่าย ผ่าน LINE แอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดได้ภายใน บูธเมืองไทยประกันชีวิต