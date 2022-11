พรูเด็นเชียลเปิดตัวประกันเบาหวาน ลุยแคมเปญ ‘Year End Health Review’

นายโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่าส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งพรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้ทุกครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดีจึงได้เปิดตัวแบรนด์เคมเปญ “Year End Health Review Campaign เช็กสุขภาพส่งท้ายปี เฮลธ์ตี้กันยกบ้าน”“เราอยากให้แคมเปญ Year End Health Review มีส่วนส่งเสริมให้คนไทยหมั่นเช็กร่างกาย และถามไถ่สุขภาพของคนใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยร่วมกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียลสร้างเทรนด์การสนทนาเรื่องสุขภาพ จากผลการสำรวจ พบว่า หลังสถานการณ์โควิด 19 คนไทยส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเพื่อป้องกัน และชะลอการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในระยะยาว เพราะการมีสุขภาพดีนั้นทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ และสามารถกลับไปดูแลสุขภาพคนในครอบครัวที่เรารักได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต ด้วยการนำเสนอแผนประกันด้านต่างๆ ที่เข้าถึงทุกคนอย่างครอบคลุม ในราคาที่เหมาะสม”“สำหรับแคมเปญนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้จับมือกับพันธมิตรโรงพยาบาลชั้นนํา อาทิ รพ.พญาไท 1 และ รพ.บำรุงราษฎร์ มอบข้อเสนอพิเศษให้แก่ลูกค้าของเรา เช่น ส่วนลดพิเศษการตรวจ คัดกรองมะเร็ง โปรแกรมตรวจสุขภาพ และ แพ็กเกจวัคซีนราคาพิเศษ เพราะเราอยากช่วยลูกค้าให้สามารถป้องกันและ/หรือชะลอการเจ็บป่วยในอนาคต นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมกับร้านอาหาร บริการสุขภาพ ฟิตเนส และสปา มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายให้แก่ลูกค้าที่มีแผนประกันสุขภาพอีกด้วย เพื่อตอกย้ำว่า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ก้าวไปไกลกว่าเพียงการให้ความคุ้มครอง แต่มุ่งมั่นสร้างบริการที่สามารถดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม” นายโรบิน กล่าวเสริมในแคมเปญฯ นี้ พรูเด็นเชียลได้เปิดตัวแผนประกันสุขภาพ “พรู เบาหวาน เบาใจ”(PRUNo Worries Diabetes) ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพยายามออกแบบแผนประกันต่างๆ ที่เข้าถึงคนหลากหลายกลุ่ม หลังพบว่า สถิติของผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 4 ล้านคน แต่ได้รับการดูแลรักษาเพียง 2.6 ล้านคน ดังนั้น แผนประกันสุขภาพ “พรู เบาหวาน เบาใจ” จึงออกแบบมาเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่มีผลสืบเนื่องมาจากโรคเบาหวาน รวมไปถึงผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และตรวจพบโรคร้ายแรง รวมถึงโรคมะเร็งอีกด้วย ซึ่งให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 70 ปีนอกจากนั้น พรูเด็นเชียลยังได้ส่ง 2 แผนประกันเพื่อสุขภาพ คือ PRUHealthy Plus (พรูเฮลธี พลัส) ประกันสุขภาพที่มอบการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึงอายุ 80 ปี ค่าเบี้ยประกันสุขภาพไม่ปรับเพิ่มตามอายุ โดยสามารถจ่ายค่าเบี้ยฯ คงที่ทุกปี จนอายุครบ 60 ปี และ PRUHealthcare Plus (พรูเฮลท์แคร์ พลัส) ที่สามารถออกแบบความคุ้มครองด้านสุขภาพในแบบที่ลูกค้าต้องการ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิต และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกในกรณีอุบัติเหตุ พร้อมความคุ้มครองโรคมะเร็งแบบ เจอ จ่าย จบ โดยแผนประกันสุขภาพทั้ง 2 แผนนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย (ข้อมูลเพิ่มเติม: https://cutt.ly/e-HCP_PressRelease)พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังพร้อมเป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน “Pulse By Prudential” ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถประเมินสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นจากเทคโนโลยี AI โดยผู้ใช้งานสามารถทราบอาการของตัวเองผ่านการทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์ ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคต ดัชนีมวลกาย สุขภาพจิต ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ‘FemHealth Cycle Tracker’ ที่คอยติดตามวงจรของคุณผู้หญิงเพื่อช่วยวางแผนการมีบุตร หรือ ‘Mood Tracker’ ช่วยตรวจเช็กสภาวะอารมณ์ และ ‘Teleconsultation’ บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถรับคำแนะนำด้านสุขภาพได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา พร้อมอัปเดตข่าวสารด้านสุขภาพจากทั่วโลกพรูเด็นเชียล ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แคมเปญ “Year End Health Review เช็กสุขภาพส่งท้ายปี เฮลธ์ตี้กันยกบ้าน” จะเปิดมุมมองให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งเพื่อตัวเอง และเพื่อครอบครัวอันเป็นที่รัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prudential.co.th