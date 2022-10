เมืองไทยประกันชีวิต จับมือพันธมิตร เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, McDonald’s และ WE Fitness ส่งความสุขและรอยยิ้ม สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner) และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติพร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตร และผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมสิทธิประโยชน์และแคมเปญต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565 เมืองไทยประกันชีวิต โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ส่งมอบความสุขเอาใจลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ตอกย้ำความร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, McDonald’s และ WE Fitness ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้ร่วมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับมายาวนานตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี คัดสรรกิจกรรม มอบประสบการณ์สุดพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์แก่สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ดังนี้สำหรับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กับกิจกรรม Smile VIP Major 2022 สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point 500 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP 1 คู่ 1 ท่าน / 6 สิทธิ์ / เดือน สำหรับการชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์วีไอพี ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สิทธิ์มีจำนวนจำกัด กิจกรรม Muang Thai Smile Movie Day Major 2022 สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point 40 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ 1 ที่นั่ง 1 ท่าน / 10 สิทธิ์ / สัปดาห์ พร้อมกันนี้ สมาชิกฯ ยังสามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point 60 คะแนน แลกรับ Popcorn Super Size 1 ชุด (ประกอบด้วย ป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์) 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / สัปดาห์ และสมาชิกฯ ใช้คะแนนสะสม Smile Point 110 คะแนน แลกรับ Movie Bucket Set 1 ชุด (ประกอบด้วย เครื่องดื่ม 1 แก้ว+ป๊อปคอร์น 1 ชุด) 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / สัปดาห์ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, เมเจอร์ ซีนีมา, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ,ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมมานาด ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ศรีราชา ซีนีเพล็กซ์ และอยุธยา ซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ สิทธิ์มีจำนวนจำกัด โดยทั้งสองกิจกรรม สามาชิกฯ สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ผ่านอแปพลิเคชัน MTL ClickMcDonald’s กับกิจกรรม McDonald's 2022 สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point 90 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสด 300 บาท พร้อมบัตรส่วนลดสำหรับซื้อเบเกอรีและเครื่องดื่มจาก McCafe มูลค่า 60 บาท / 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / วัน (ยกเว้นสาขาในสนามบิน,เดอะมอลล์โคราช2 อิมแพค เมืองทองธานี, เอ็มควอเทียร์, พีพีไอส์แลนด์, บริการไดรฟ์ทรู, บริการส่งอาหารถึงบ้าน, และบริการสั่งออนไลน์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566 สมาชิกฯ สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ร่วมรายการWE Fitness กับกิจกรรม We Check-in สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษออกกำลังกาย 1 ครั้ง / 1 ท่านได้สูงสุด 4 สิทธิ์ / วัน ณ วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเอสพลานาด รัชดา, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเอสพลานาด แคราย สมาชิกฯ รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click กิจกรรม We Fit Training By Personal Trainer สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point 10 คะแนน แลกรับสิทธิ์ออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ส่วนตัวในคลับที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ เพื่อการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี 1 ท่าน สูงสุด 15 สิทธิ์ ตลอดโครงการ ณ วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเอส พลานาด รัชดา, วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขา เอสพลานาด แคราย รับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Clickทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเมืองไทยสไมล์คลับครบรอบ 18 ปี สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถใช้ smile point 18 คะแนน แลกรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, McDonald’s และ WE Fitness ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click หรือเว็บไซต์ www.muangthai.co.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.1766 กด 4 หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ“จุดยืนในความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเราไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคุ้มค่ามากกว่าแค่คุ้มครอง ผ่านสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกช่วงของชีวิต ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ยกระดับการใช้ชีวิตสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ ความสุขและรอยยิ้มแทนคำขอบคุณลูกค้า โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี 2565” นายสาระ กล่าวสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถติดตามกิจกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์ได้อีกมากมาย พร้อมทั้งแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ เตรียมมาให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง ส่วนลดร้านอาหาร สปา โรงแรมระดับ 5 ดาว และอื่นๆ อีกมากมายได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.muangthai.co.th ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1766 กด 4 หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ