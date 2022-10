พรูเด็นเชียล ประเทศไทย คว้า 11 รางวัล จากเวที TCCTA รวมทั้งรางวัล “The Best Contact Center of the Year 2022”

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือพรูเด็นเชียล ประเทศไทย คว้า 11 รางวัล รวมทั้งรางวัลเกียรติยศแห่งปี “The Best Contact Center of the Year 2022” ผู้ประกอบการ Contact Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย(TCCTA) นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลดังกล่าว มีบริษัทชั้นนำจากทุกอุตสาหกรรมเข้าร่วมประกวด มีเกณฑ์การคัดเลือกที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ตลอดจนการยกย่องผลงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความโดดเด่น อันเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมาตรฐานและคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอนางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้าและการปฏิรูปองค์กร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “รางวัลทั้ง 11 รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในปีนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของชาวพรูเด็นเชียลฯทุกคน ทุกรางวัลสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของพวกเราในการที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพรูเด็นเชียล ในทุกๆด้าน และทุกๆช่องทาง ทั้งการบริการผ่านทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ ทาง Social Media ยิ่งไปกว่านั้นทุกรางวัลยังเป็นข้อยืนยันในเจตนารมณ์ของเราที่มี ‘ลูกค้า’ เป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ”ในปีนี้ ทางพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้รับ 11 รางวัลสำหรับองค์กรที่มีพนักงานด้านบริการลูกค้าน้อยกว่า 100 คน อันประกอบด้วย•รางวัล The Best Contact Center of the Year 2022•รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทองค์กร-The Best Professional Management Contact Center-The Best Customer Satisfaction Contact Center-The Best Facilities Contact Center-The Best Human Care Contact Center-The Best Social Media Contact Center•รางวัลชนะเลิศเหรียญเงินประเภทบุคคล-The Best Contact Center Agent of the Year 2022 – Tele-service Agent จำนวน 2 รางวัล•รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงประเภทบุคคล-The Best Contact Center Supervisor of the Year 2022 – Tele-service Agent-The Best Contact Center Support Professional of the Year 2022 – Social Media Support Professional-The Best Contact Center Support Professional of the Year 2022 – Admin Support