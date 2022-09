เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021”

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญร่วมกัน โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน นางวิลาสินี พุทธิการันต์ Directors of SCB Tech X Co., LTD. ในฐานะกรรมการด้านการบริการ นางสาวชินตา ศรีจินตอังกูร Country Lead บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ Gaysorn Urban Resortนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมา การจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างรอบด้านของโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 341 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือ ในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการ แบ่งออกเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด“The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021”จากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมสุงสุดในปี 2021รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า“Customer Centric Award”มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ารางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่“Creativity Award”มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ารางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์“Commitment to Success Award”มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการรางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร“Collaboration Award”มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ“Caring Award”มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้าในการรอออกจากโรงพยาบาล ในวันกลับบ้านสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อสารมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ“การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ผ่านการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ทุกแห่ง ทั่วประเทศ ในการให้บริการ การดูแลทางด้านการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการตอบโจทย์ความต้องการที่ดีและเป็นเลิศที่สุดให้กับลูกค้าของเราทั้งคู่แบบ Outside-in ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทุก Journey ได้เป็นอย่างดี โดยผลลัพธ์ได้ถูกสะท้อนจากผลสำรวจ (Survey) ที่มาจากประสบการณ์การใช้จริงของลูกค้า (User Experience) ผมขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณโรงพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่ง ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ที่ร่วมก้าวไปด้วยกันในการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน” นายสาระ กล่าวรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติยศสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021”ได้แก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ”รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลลานนาอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชารางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลเมดพาร์คอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวทอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1โรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลวิภารามอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชลอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวชอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหงอันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คโรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาอันดับ 2 - Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์อันดับ 3 - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น