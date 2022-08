เมืองไทยประกันชีวิตชูแอปฯ MTL Click เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวตามกรมธรรม์ด้วยปลายนิ้ว

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย (Generation) และในทุกไลฟ์สไตล์ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรมความคุ้มครองด้านสุขภาพ ที่ช่วยขจัดปัญหาที่เป็น Pain Point ของลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมพัฒนาและผสมผสานรูปแบบของการบริการและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน MTL Click ที่รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต สะดวก ครบ จบในแอปฯ เดียวทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวตามกรมธรรม์ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ลูกค้าก็สามารถทำได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน MTL Click เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกเมนู “โปรไฟล์” 2. กดเมนูแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ 3. เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการแก้ไข (สามารถเลือกได้ว่าต้องการแก้ไขทีละกรมธรรม์ หรือกรมธรรม์ทั้งหมด) 4. หลังจากนั้นแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ได้เลย (หากดำเนินการส่งขอแก้ไขข้อมูลไปแล้ว คำว่า “แก้ไข” จะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างดำเนินการ”) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวตามกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click นั้น สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ว่าจะไม่มีผู้ใดมาสวมรอยและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าโดยพลการได้ ด้วยระบบการยืนยันตัวตนภายในแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 10 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ในแคมเปญ MTL Big Thanks...THANK YOU for YOUR GIFT ของขวัญให้เรา ของขวัญให้โลกอีกด้วย (ใบอนุญาตเลขที่ 419/2565) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/news-and-update/change-customer-info“จุดยืนในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเรา ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้า ไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อรอบด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต” นายสาระกล่าว