นายาเรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล ผนึก เมืองไทยประกันชีวิตมอบความคุ้มครองเหนือระดับ

“นายาเรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล” บ้านพักริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพียบพร้อมไปด้วยการบริการดูแลด้านสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคน “วัยอิสระ” จับมือเมืองไทยประกันชีวิต ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ ส่งมอบความสุขและความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองเหนือระดับ ผ่านโครงการ LifeCare “เมืองไทยแคร์ วัยอิสระอยู่ดี ชีวีมีสุข” แก่ลูกค้านายาเรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล ตอบรับสังคมผู้สูงวัย ให้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระได้ดังใจนางอรฤดี ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด และผู้บริหารโครงการ นายาเรสซิเดนซ์ (Naya Residence) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์เทรนด์การพัฒนาสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ริเริ่มแนวคิดและบุกเบิกการพัฒนาโครงการบ้านพักของวัยอิสระขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนวัยเกษียณโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า "วัยอิสระ" โดยอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของ ลิฟเวล (Livwell) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุด้วยทีมงานบริหารระดับมืออาชีพ โดยนายาเรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล (Naya Residence by Livwell) เป็นโครงการที่พักผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุประเภท Independent Living ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยในกลุ่มวัยอิสระโดยเฉพาะ คือ บุคคลที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้และชอบที่จะแสวงหาคุณค่าในตัวเอง หรือที่เรียกว่า Active Aging โดยการออกแบบ Independent Living จะให้ความสำคัญต่อการดูแลป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้วัยอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีและแข็งแรงได้ยาวนานที่สุด ด้วยบริการด้านสุขภาพ โภชนาการ กิจกรรม ในสังคมที่รายล้อมด้วยความสุข อบอุ่นด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพด้านแพทย์หญิง นาฏ ฟองสมุทร ผู้บริหารลิฟเวล (Livwell) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของโครงการ “นายาเรสซิเดนซ์ฯ” คือ การออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย การมีทีมบริหารจัดการด้านสุขภาพจากลิฟเวล ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตของผู้สูงวัยเป็นไปอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีการออกแบบภายในด้วยบรรยากาศอบอุ่น ภายใต้หลัก Universal Design ที่สำคัญทุกห้องพักติดตั้งระบบดูแลสุขภาพ SCG DoCare ซึ่งเป็นเทคโนโลยี IoT พร้อมปุ่มเรียกฉุกเฉิน ที่วัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณออกซิเจนในร่างกาย และอุปกรณ์ Trackimo ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบที่ห้องดูแลสุขภาพของลิฟเวล (CARE) โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำ 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ส่วนกลางได้มีการออกแบบสำหรับวัยอิสระ โดยมีห้องออกกำลังกายของวัยอิสระ (FIT) รวมถึงห้องกายภาพบำบัด ที่ดูแลโดยนักกายภาพที่เชี่ยวชาญเฉพาะ และห้องจัดกิจกรรมนันทนาการของลิฟเวล (CLUB) เพื่อสังสรรค์ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้การใช้ชีวิตของวัยอิสระมีคุณภาพและเปี่ยมด้วยความสุขนอกจากนี้ โครงการนายาเรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล ยังคำนึงถึงปัญหาสำคัญที่วัยอิสระต้องเผชิญ คือ “อุบัติเหตุหกล้ม” โดยไม่คาดคิด เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้มอาจทำให้การใช้ชีวิตและการดูแลตัวเองในวัยอิสระเปลี่ยนไป อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ Active ได้เหมือนก่อน ดังนั้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจและมั่นใจยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงได้จับมือร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพชั้นนำของคนไทย มอบความคุ้มครองผ่านโครงการ LifeCare “เมืองไทยแคร์ วัยอิสระอยู่ดี ชีวีมีสุข” ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งการออกแบบความคุ้มครองดังกล่าวถูกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงวัยในทุกกลุ่ม เพื่อช่วยยกระดับสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีแพทย์หญิง นาฏ ฟองสมุทร ร่วมในการให้ความเห็น ให้ความเข้าใจเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงวัยได้อย่างตรงจุดด้านนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญกับทางนายาเรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล ในการส่งมอบความสุขและความอุ่นใจให้แก่ลูกบ้านของนายา เรสซิเดนซ์ ด้วยการมอบความคุ้มครองเหนือระดับ ผ่านโครงการ LifeCare “เมืองไทยแคร์ วัยอิสระอยู่ดี ชีวีมีสุข” ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำนโยบายของทั้ง 2 องค์กร ด้านการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก้าวสู่วัยอิสระอย่างมีคุณภาพสำหรับโครงการ LifeCare "เมืองไทยแคร์ วัยอิสระอยู่ดี ชีวีมีสุข" มีความโดดเด่นอยู่ที่การให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ทั้งด้านประกันชีวิตวงเงิน 50,000 บาท และยังให้ความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักจากการประสบอุบัติเหตุ ด้วยผลประโยชน์เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท นอกจากนี้ยังดูแลอย่างต่อเนื่องหลังจากประสบอุบัติเหตุ ด้วยการครอบคลุมค่าพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ดูแลมืออาชีพตามคำแนะนำของแพทย์ โดยจะจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกินจำนวน 30 วัน เพื่อให้วัยอิสระใช้ชีวิตได้ดังใจ พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนอกเหนือจากแผนความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักจากการประสบอุบัติเหตุผ่านโครงการ LifeCare “เมืองไทยแคร์ วัยอิสระอยู่ดี ชีวีมีสุข” แล้ว ยังมีแผนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาจากปัญหาสุขภาพหลายด้านที่ผู้สูงอายุต้องพบเจอ คือการให้ความคุ้มครองผลประโยชน์กรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) หรือโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) หรือการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นลูกค้าสามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นรายเดือน และสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นสถานให้บริการผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง/โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ที่ลูกค้าได้เข้าอยู่ภายใต้การดูแลของสถานให้บริการดังกล่าวได้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจากกรมธรรม์อย่างแท้จริง โดยแผนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีแผนจะเปิดตัวในอนาคตเร็วๆ นี้“เมืองไทยประกันชีวิต เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิตของลูกค้า รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงในทุกช่วงวัยและทุกไลฟ์สไตล์” นายสาระกล่าว