เมืองไทยประกันชีวิต จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จัดแคมเปญ 7.11 ทุกวันที่เซเว่น

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมสิทธิประโยชน์และแคมเปญต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ได้จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส จัดแคมเปญ 7.11 ร่วมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ยิ้มได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง ด้วยการแลกคะแนนสะสมจากแอปพลิเคชัน MTL Click โดยใช้คะแนน Smile Point 7 คะแนน แลกรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท และใช้คะแนน Smile Point 11 คะแนน แลกรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 13,500 สาขา โดยสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 2565 นี้สำหรับขั้นตอนการแลกคะแนน เพียงสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MTL Click และกดที่เมืองไทยสไมล์คลับ แลกคะแนนสะสม จากนั้นนำบาร์โค้ดที่ได้รับยื่นให้พนักงานสแกนก่อนชำระเงินค่าสินค้าเพื่อรับสิทธิ์ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ภายใน 15 นาทีเท่านั้น โดยจะมีเวลานับถอยหลังแสดงอยู่) โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถรับสิทธิ์ได้ 4 สิทธิ์ /1 ท่าน /1 วัน/โปรโมชั่น จำกัดจำนวนรวม 7,200 สิทธิ์ตลอดโครงการ (หรือครบสิทธิ์ก่อน)ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า เคาน์เตอร์เซอร์วิสใช้แนวทาง Open Ecosystem ในการเปิดให้บริการความร่วมมือกับกลุ่ม Strategic Partner โดยในครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต และนำเสนอ PAAS (Platform As A Service) แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง Ecosystem เข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าและ Provide Privileges Platform ให้กับเมืองไทยประกันชีวิต ในการส่งมอบเอกสิทธิ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลมากที่สุดและสะดวกที่สุดด้วย M-Cash Coupon Platform คูปองเงินสดสำหรับแลกรับสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ตามความต้องการตลอด 24 ชม. โดยไม่มีวันหยุดและรอพบกับความสะดวกเฉพาะบุคคลแบบไม่จำกัดผ่าน PAAS ในรูปแบบใหม่ๆ ไปพร้อมกัน เราพร้อมส่งมอบสิทธิพิเศษและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแบบครบวงจร ผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขากว่า 13,500 สาขาทั่วประเทศ