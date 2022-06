บลจ.กสิกรไทย คว้าแชมป์ 3 รางวัลระดับเอเชีย ตอกย้ำบลจ.ยอดเยี่ยม บริหาร Provident Fund ดี ESG เด่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน Best of the Best Awards 2022 จัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนของเอเชีย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Fund House (4 ปีซ้อน) รางวัล Best Pension Fund Manager (6 ปีซ้อน) และรางวัลน้องใหม่อย่างรางวัล Best ESG Manager ซึ่งทุกรางวัลล้วนเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการบริหารจัดการกองทุน สอดรับหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตลาดทุน และผู้ลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (กลาง) พร้อมด้วยนายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ขวา) และนางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA, Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) ร่วมเป็นตัวแทนฉลองความสำเร็จในครั้งนี้