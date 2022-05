ทิพยประกันภัย ผนึก สยามพิวรรธน์ เปิดตัว “ InsurVerse Capsule BY DHIPAYA INSURANCE ” นวัตกรรมการให้บริการสุดล้ำ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิพยประกันกัย ได้นำนวัตกรรมในการให้บริการที่ล้ำสมัยสะดวกสบาย เข้าถึงง่าย รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมธรรม์ โดยจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าเพิ่มเติมล่าสุดได้เปิดตัว “InsurVerse Capsule BY DHIPAYA INSURANCE” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์การบริการรูปแบบใหม่ ในลักษณะตู้คีออสที่ออกแบบอย่างทันสมัย สามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายทั้งด้านประกันภัยและ Entertainment จากทิพยประกันภัย อาทิ เลือกซื้อประกันภัย ตรวจสอบกรมธรรม์ แจ้งเคลม ค้นหาศูนย์ซ่อม โรงพยาบาล และยังสามารถ VDO Conference เพื่อรับคำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาในการทำประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ทิพยประกันภัยผ่านกล้องที่ติดตั้งภายในได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบ TIP Coin เพื่อแลกรีดีมสิทธิประโยชน์ที่มีให้เลือกหลากหลาย และยังมี Gimmick น่ารักๆ สามารถถ่ายภาพที่ระลึกกับเพื่อนๆและครอบครัว กับ Digital Photo ที่สามารถรับไฟล์ภาพได้ทันทีอีกด้วยโดย “InsurVerse Capsule BY DHIPAYA INSURANCE” เปิดตัวพร้อมกัน 8 โลเคชั่น เพื่อให้ลูกค้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ร่วมกันได้แล้วที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และไอคอนสยาม นอกจากนี้ ทิพยประกันภัย และ สยามพิวรรธน์ ยังได้สร้างสรรค์แคมเปญร่วมกันในหลายรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าสมาชิกทั้งของ ทิพยประกันภัย และลูกค้าของวันสยามและไอคอนสยาม จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ผ่าน ONESIAM SuperApp อีกด้วยนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “กลยุทธ์ Collaboration to Win ของสยามพิวรรธน์ในการเสริมสร้างอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ดำเนินการมาอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าของศูนย์การค้ากลุ่มวันสยามและไอคอนสยาม ผ่านการคิดสร้างสรรค์ ศึกษา และเข้าใจความต้องการของลูกค้าตามแนวทาง Customer Centric เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ นอกจากการนำสินค้าและบริการที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แล้ว เรายังห่วงใยใส่ใจลูกค้าในทุกช่วงเวลา ขณะเดียวกันทุกวันนี้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องการทำประกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิต ความร่วมมือระหว่าง สยามพิวรรธน์ กับพันธมิตรทางธุรกิจระดับผู้นำในธุรกิจประกันภัย ได้แก่ ทิพยประกันภัย ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่ทั้งสององค์กรจะได้ร่วมกันนำเสนอและมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า ด้วยความแตกต่างไม่เหมือนใครเชื่อว่าศักยภาพอันแข็งแกร่งของทั้งสองผู้นำธุรกิจ อย่าง สยามพิวรรธน์ และ ทิพยประกันภัย จะเสริมสร้างอีโค่ซิสเต็มที่สยามพิวรรธน์และพันธมิตรที่ร่วมกันสร้างขึ้นนั้น เกิดการ Share Values และทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือผู้บริโภคนั่นเอง